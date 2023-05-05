الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل عرضه.. تفاصيل فيلم أحمد الفيشاوى الجديد "رهبة"

فيشاوي
فيشاوي

قرر النجم أحمد الفيشاوي طرح فيلمه الجديد "رهبة" آخر شهر مايو الجاري، على أن يكون متاحًا للجمهور رسميا يوم ٢٥ مايو الجاري.

العمل يتناول قصة تنتمي لعالم الساسبنس والأكشن، وانتهى الفيشاوي من تصويره منذ حوالي شهر.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية تدعى “سيد رهبة” في حي شعبي، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم سما إبراهيم والفنان السعودى محمد القس ومحمود البزاوى ومصطفى غريب وعبدالرحمن ظاظا وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام، وإشراف عام يوسف أيمن، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبدالرازق.

ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثانى بين الثلاثى أحمد الفيشاوى والمنتج أيمن يوسف والمخرج رضا عبدالرازق بعد فيلم «ريتسا»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى النقاد والجوائز، وعرض العام الماضى، حيث كان عبدالرازق مساعدًا أول للمخرج، ليخوض من خلال «رهبة» أولى تجاربه الإخراجية.

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