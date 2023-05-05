تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 5-5-2023

تراجع طفيف سجلته أسعار الذهب اليوم الجمعة، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات ليسجل 2645 جنيها للشراء، في الوقت الذي يسجل فيه سعر الذهب العالمي ارتفاع جديد حيث قفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% عند 2056 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% إلى 2064 دولار.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-5-2023:

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24 بيع 3,000 جنيه، ولشراء 3,023 جنيه.

الذهب عيار 22 بيع 2,750 جنيه، ولشراء 2,771 جنيه.

الدهب عيار 21 بيع 2,625 جنيه، ولشراء 2,645 جنيه.

الدهب عيار 18 بيع 2,250 جنيه، ولشراء 2,267 جنيه.

الذهب عيار 14 بيع 1,750 جنيه، ولشراء 1,763 جنيه .

الذهب عيار 12 بيع 1,500 جنيه، ولشراء 1,511 جنيه .

الاونصة بيع 93,300 جنيه، ولشراء 94,011 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 21,000 جنيه ، ولشراء 21,160 جنيه.

الكيلو الذهب بيع 3,000,000 جنيه، وللشراء 3,022,857 جنيه.

سعر الجنيه الذهب و السبائك

جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 22985 جنيها.

نصف جنيه ذهب جورج Swiss Gold بسعر: 11965 جنيها.

ربع جنيه ذهب جورج Swiss Gold بسعر: 6090 جنيها.

ربع جنيه ذهب وزن 2 جرام ملاك وبشرى : 5740 جنيها.

جنيه ذهب عيار 21 الملكة إليزابيث: 22945 جنيها.

جنية اسلامى الختم النبوى من وجه ومن الوجه الآخر محمد رسول الله: 22900 جنيه.

سبيكة 10 تولة عيار 24 (999.0) : 377750 جنيها.

سبيكة بى تى سي 50 جرام : 163325 جنيها.

سبيكة بى تى سي 100جرام : 326270 جنيها.