تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 5-5-2023
تراجع طفيف سجلته أسعار الذهب اليوم الجمعة، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات ليسجل 2645 جنيها للشراء، في الوقت الذي يسجل فيه سعر الذهب العالمي ارتفاع جديد حيث قفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% عند 2056 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% إلى 2064 دولار.
وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-5-2023:
سعر الدهب اليوم
- الذهب عيار 24 بيع 3,000 جنيه، ولشراء 3,023 جنيه.
- الذهب عيار 22 بيع 2,750 جنيه، ولشراء 2,771 جنيه.
- الدهب عيار 21 بيع 2,625 جنيه، ولشراء 2,645 جنيه.
- الدهب عيار 18 بيع 2,250 جنيه، ولشراء 2,267 جنيه.
- الذهب عيار 14 بيع 1,750 جنيه، ولشراء 1,763 جنيه .
- الذهب عيار 12 بيع 1,500 جنيه، ولشراء 1,511 جنيه .
- الاونصة بيع 93,300 جنيه، ولشراء 94,011 جنيه.
- الجنيه الذهب بيع 21,000 جنيه ، ولشراء 21,160 جنيه.
- الكيلو الذهب بيع 3,000,000 جنيه، وللشراء 3,022,857 جنيه.
سعر الجنيه الذهب و السبائك
- جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 22985 جنيها.
- نصف جنيه ذهب جورج Swiss Gold بسعر: 11965 جنيها.
- ربع جنيه ذهب جورج Swiss Gold بسعر: 6090 جنيها.
- ربع جنيه ذهب وزن 2 جرام ملاك وبشرى : 5740 جنيها.
- جنيه ذهب عيار 21 الملكة إليزابيث: 22945 جنيها.
- جنية اسلامى الختم النبوى من وجه ومن الوجه الآخر محمد رسول الله: 22900 جنيه.
- سبيكة 10 تولة عيار 24 (999.0) : 377750 جنيها.
- سبيكة بى تى سي 50 جرام : 163325 جنيها.
- سبيكة بى تى سي 100جرام : 326270 جنيها.