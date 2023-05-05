الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 5-5-2023

الذهب
الذهب

تراجع طفيف سجلته أسعار الذهب اليوم الجمعة، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات ليسجل 2645 جنيها للشراء، في الوقت الذي يسجل فيه سعر الذهب العالمي ارتفاع جديد حيث قفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% عند 2056 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3% إلى 2064 دولار.

 

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-5-2023:

 

سعر الدهب اليوم 

  • الذهب عيار 24  بيع 3,000 جنيه، ولشراء 3,023 جنيه.
  • الذهب عيار 22 بيع 2,750 جنيه، ولشراء 2,771 جنيه.
  • الدهب عيار 21  بيع 2,625 جنيه، ولشراء 2,645 جنيه.
  • الدهب عيار 18  بيع 2,250 جنيه، ولشراء 2,267 جنيه.

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  • الذهب عيار 14    بيع 1,750 جنيه، ولشراء 1,763 جنيه .
  • الذهب عيار 12   بيع 1,500 جنيه، ولشراء 1,511 جنيه .
  • الاونصة   بيع 93,300 جنيه، ولشراء 94,011 جنيه.
  • الجنيه الذهب  بيع 21,000 جنيه ، ولشراء 21,160 جنيه.
  • الكيلو الذهب   بيع 3,000,000 جنيه، وللشراء 3,022,857 جنيه.

 

سعر الجنيه الذهب و السبائك

  • جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 22985 جنيها.
  • نصف جنيه ذهب جورج Swiss Gold بسعر: 11965 جنيها.
  • ربع جنيه ذهب جورج Swiss Gold  بسعر:  6090 جنيها.
  • ربع جنيه ذهب وزن 2 جرام ملاك وبشرى : 5740 جنيها.
  • جنيه ذهب عيار 21 الملكة إليزابيث: 22945 جنيها.
  • جنية اسلامى الختم النبوى من وجه ومن الوجه الآخر محمد رسول الله: 22900 جنيه.
  • سبيكة 10 تولة عيار 24 (999.0) : 377750 جنيها.
  • سبيكة بى تى سي 50 جرام : 163325 جنيها.
  • سبيكة بى تى سي 100جرام : 326270 جنيها.

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