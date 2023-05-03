تباين طفيف في سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-5-2023 داخل البنوك المصرية لا يتعدى 3 قروش، حيث يستقر سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي عند مستوى الـ 34 جنيها، في الكثير من البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، وفقا للوحة التعاملات المالية، والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا مبادئ العرض والطلب.



سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-5-2023 داخل البنوك المصرية

ويحظى سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-5-2023 داخل البنوك المصرية، باستقرار من فترة كبيرة، وذلك عكس العملة الأمريكية، والتي ترتفع أسعار صرفها باستمرار لكونها العملة الأجنبية التي تعتمد على التجارة والتبادل بين الدول، وإليكم أسعار الصرف في البنوك:-

سجل اليورو الأوروبي في البنك المركزي نحو 34.05 جنيه للشراء و34.16 جنيه للبيع.



وصلت عملة الاتحاد الأوروبي إلى 33.80 جنيه للشراء و34.12 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.



بلغت قيمة اليورو الأوروبي في بنك مصر نحو 33.84 جنيه للشراء و34.12 جنيه للبيع.



في بنك الإسكندرية سجل اليورو الأوروبي نحو 33.94 جنيه للشراء و34.24 جنيه للبيع.

قدر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 33.91 جنيه للشراء و34.24 جنيه للبيع.

يمكن لعملاء مصرف أبوظبي الإسلامي شراء اليورو الأوروبي بـ 34.10 جنيه والبيع بـ 34.24 جنيه.



في بنك البركة الإسلامي سجل اليورو الأوروبي نحو 34.04 جنيه للشراء و34.24 جنيه للبيع.



في بنك القاهرة سُعرت عملة الاتحاد الأوروبي بنحو 33.83 جنيه للشراء و34.02 جنيه للبيع.



في بنك التعمير والإسكان وصلت قيمة العملة الأوروبية إلى 33.90 جنيه للشراء و34.15 جنيه للبيع.



في بنك بلوم وصل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى33.81 جنيه للشراء و34.18 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل اليورو نحو 33.83 جنيه للشراء و34.02 جنيه للبيع.



في البنك الأهلي الكويتي سجل اليورو نحو 33.83 جنيه للشراء و34.26 جنيه للبيع.



في المصرف العربية الدولي وصل اليورو الأوروبي إلى 33.88 جنيه للشراء و34.00 جنيه للبيع.



في البنك الأهلي القطري وصل سعر صرف اليورو الأوروبي إلى 33.83 جنيه للشراء و34.02 جنيه للبيع.

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