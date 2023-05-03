الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-5-2023 داخل البنوك المصرية

اليورو الأوروبي
اليورو الأوروبي

تباين طفيف في سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-5-2023 داخل البنوك المصرية لا يتعدى 3 قروش، حيث يستقر سعر صرف عملة الاتحاد الأوروبي عند مستوى الـ 34 جنيها، في الكثير من البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، وفقا للوحة التعاملات المالية، والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا مبادئ العرض والطلب.


سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-5-2023 داخل البنوك المصرية

ويحظى سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-5-2023 داخل البنوك المصرية، باستقرار من فترة كبيرة، وذلك عكس العملة الأمريكية، والتي ترتفع أسعار صرفها باستمرار لكونها العملة الأجنبية التي تعتمد على التجارة والتبادل بين الدول، وإليكم أسعار الصرف في البنوك:-

سجل اليورو الأوروبي في البنك المركزي نحو 34.05 جنيه للشراء و34.16 جنيه للبيع.


وصلت عملة الاتحاد الأوروبي إلى 33.80 جنيه للشراء و34.12 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.


بلغت قيمة اليورو الأوروبي في بنك مصر نحو 33.84 جنيه للشراء و34.12 جنيه للبيع.


في بنك الإسكندرية سجل اليورو الأوروبي نحو 33.94 جنيه للشراء و34.24 جنيه للبيع.

قدر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 33.91 جنيه للشراء و34.24 جنيه للبيع.

txt

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023

txt

شعبة الذهب توضح أسباب ارتفاع سعر المعدن الأصفر وتوجه نصيحة للمواطنين

يمكن لعملاء مصرف أبوظبي الإسلامي شراء اليورو الأوروبي بـ 34.10 جنيه والبيع بـ 34.24 جنيه. 

في بنك البركة الإسلامي سجل اليورو الأوروبي نحو 34.04 جنيه للشراء و34.24 جنيه للبيع.


في بنك القاهرة سُعرت عملة الاتحاد الأوروبي بنحو 33.83 جنيه للشراء و34.02 جنيه للبيع.


في بنك التعمير والإسكان وصلت قيمة العملة الأوروبية إلى 33.90 جنيه للشراء و34.15 جنيه للبيع.


في بنك بلوم وصل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى33.81 جنيه للشراء و34.18 جنيه للبيع.

txt

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023 فى البنوك المصرية

txt

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى البنوك المصرية

في بنك الإسكندرية سجل اليورو نحو 33.83 جنيه للشراء و34.02 جنيه للبيع.


في البنك الأهلي الكويتي سجل اليورو نحو 33.83 جنيه للشراء و34.26 جنيه للبيع.


في المصرف العربية الدولي وصل اليورو الأوروبي إلى 33.88 جنيه للشراء و34.00 جنيه للبيع.


في البنك الأهلي القطري وصل سعر صرف اليورو الأوروبي إلى 33.83 جنيه للشراء و34.02 جنيه للبيع.

 

اقرأ المزيد

جدول امتحانات 3 إعدادي 2023

سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليورو البنوك المصرية اليورو الأوروبي عملة الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

المشدد 10 سنوات لخباز و6 لسائق توك توك بالدقهلية لخطف طفلة تحت تهديد السلاح

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 3-5-2023

شعبة "بيض المائدة": 500 ألف حجم الإنتاج اليومى

طلعت عبد القوى: الحوار الوطنى فكرة غير مسبوقة على مستوى الدولة المصرية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3-5-2023 فى جميع البطولات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يقصف غزة.. وإطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال