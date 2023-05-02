سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023 فى البنوك المصرية

يزداد البحث لمعرفة أخر ما وصل إليه سعر الدولار اليوم في مصر والذي يرتبط بأسعار مختلف السلع بمجرد ارتفاعه لقروش معدودة.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2/ 5/ 2023 في البنوك المصرية

في هذا التقرير نعرض لكم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

30.83 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء



يورو

33.9496 جنيه للشراء.

34.0695 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى

38.6523 جنيه للشراء.

38.7779 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى

34.5330 جنيه للشراء.

34.6580 جنيه للبيع.

100 ين يابانى

22.5523 جنيه للشراء.

22.6254 جنيه للبيع.

ريال سعودى

8.2222 جنيه للشراء.

8.2486 جنيه للبيع.

دينار كويتى

100.6396 جنيه للشراء.

101.0377 جنيه للبيع.

درهم إماراتى

8.3965 جنيه للشراء.

8.4254 جنيه للبيع.

اليوان الصينى

4.4607 جنيه للشراء.

4.4763 جنيه للبيع.



