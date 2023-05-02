الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الثلاثاء  2/5/2023 في البنوك المصرية

يزداد البحث لمعرفة أخر ما وصل إليه سعر الدولار اليوم في مصر والذي يرتبط بأسعار مختلف السلع بمجرد ارتفاعه لقروش معدودة.

 

اقرأ ايضا

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023
 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2/ 5/ 2023 في البنوك المصرية

 

في هذا التقرير نعرض لكم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2/ 5/ 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 
30.83 جنيه للشراء.
30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء.

 30.95 جنيه للبيع. 
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
 

أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم الاثنين

أسعار الفضة اليوم الأثنين 1مايو 2023 في بورصة المعادن

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 
 

يورو 
33.9496 جنيه للشراء. 
34.0695 جنيه للبيع. 

جنيه إسترلينى 
38.6523 جنيه للشراء. 
38.7779 جنيه للبيع. 

فرنك سويسرى 
34.5330 جنيه للشراء. 
34.6580 جنيه للبيع. 

100 ين يابانى 
22.5523 جنيه للشراء. 
22.6254 جنيه للبيع. 

ريال سعودى 
8.2222 جنيه للشراء. 
8.2486 جنيه للبيع. 
دينار كويتى 
100.6396 جنيه للشراء. 
101.0377 جنيه للبيع. 

درهم إماراتى
8.3965 جنيه للشراء.
8.4254 جنيه للبيع. 

اليوان الصينى
4.4607 جنيه للشراء. 
4.4763 جنيه للبيع. 

 

txt

منتصف التعاملات| تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2625 جنيهًا

txt

تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية وضعف البيانات الصينية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء سعر الدولار اليوم سعر الدولار سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار في بنك يوم الثلاثاء سعر الدولار اليوم في

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023 فى البنوك المصرية

عامل ينهى حياته بمركز طما بمحافظة سوهاج

السيطرة على حريق بمنطقة الأمل فى بورسعيد وإنقاذ شخص من النيران

المغرب وروسيا يستأنفان الرحلات الجوية بين موسكو والدار البيضاء

مصرع عامل أصطدم به قطار بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي