يبدأ المواطنون في صرف تموين شهر مايو 2023، ويسعون لمعرفة أسعار السلع التموينية الجديدة في هذا الشهر، وكذلك سعر الزيت والسكر في التموين وسعر العيش في التموين.

سعر العيش في التموين

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة والداخلية، إن الوزارة ستبدأ في رفع أسعار بعض السلع الأساسية تدريجيًا بعد موافقة مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، لضمان استمرار إتاحتها ووصولها للمواطنين، لافتًا إلى أن سعر رغيف الخبز سيتم تحديده حسب التكلفة، مؤكدًا استمرار الوزارة في توفير السلع، معلقًا: "مهما نعمل لتوفير السلع مش عاجب".

سعر السكر في التموين

1- يبلغ سعر السكر في التموين .. معبأ 1 كيلوجرام بسعر 10.5 جنيه.

2 – سعر الزيت في التموين.. سعر زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيها.

3- سعر الرز في التموين.. أرز معبأ 1 كيلوجرام بسعر 10.50 جنيه.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

4- مكرونة 800 جرام بسعر 12 جنيها.

5- مكرونة 400 جرام بسعر 6 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 12 جنيها.

7- فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجرام بسعر 11 جنيها.

9- مسلي صناعي 800 جرام بسعر 30 جنيها.

10- شاي ناعم 40 جراما بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جرام بسعر 6 جنيهات.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

12- تونة مفتتة وزن 140 جراما بسعر 12 جنيها.

13- مربى أنواع 350 جراما بسعر 14 جنيها.

14- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 14 جنيها.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كيلوجرام بسعر 20 جنيها.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جرام بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جرام بسعر 6.50 جنيه.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

20- لبن جاف 125 جرام بسعر 20 جنيها.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جراما بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.