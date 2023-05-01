الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2625 جنيهًا

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار.

ووسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي من المتوقع رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماع 3 مايو الجاري.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للاسعار.
وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية ،إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 45 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم،  ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى  2625 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 13 دولارًا، لتسجل مستوى 1977 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3000 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2250 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1750 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21000 جنيه.

وارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 470 جنيهًا، وبنسبة 21.4 % خلال تعاملات شهر أبريل 2023، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21  للتعاملات عند مستوى 2200 جنيه، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2670 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 20 دولارًا، وبنسبة 1%  بالبورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى  1970 دولارًا، ولامست مستوى 2010 دولارات، واختتمت التعالات عند مستوى 1990 دولارًا.

كما سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا بقيمة 240 جنيهًا وبنسبة 9.9 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 2430 جنيهًا، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2670 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات وبنسبة 0.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 1984 دولارًا، ولامست مستوى 2000 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا.

 

3000 جنيه أسعار أسعار الذهب أسعار الفائدة أسعار الفائد

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