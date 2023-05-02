سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى البنوك المصرية
البحث عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر يهم الكثيرين الذي بدأوا يستعدون لأداء فريضة الحج هذا العام خاصة مع إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي.
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في البنوك المصرية
نعرض لكم خلال التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وسعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك البركة
8.04 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
33.9496 جنيه للشراء
34.0695 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.6523 جنيه للشراء
38.7779 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.5330 جنيه للشراء
34.6580 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.5523 جنيه للشراء
22.6254 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.6396 جنيه للشراء
101.0377 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3965 جنيه للشراء
8.4254 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4607 جنيه للشراء
4.4763 جنيه للبيع