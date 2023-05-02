الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في البنوك

البحث عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر يهم الكثيرين الذي بدأوا يستعدون لأداء فريضة الحج هذا العام خاصة مع إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي. 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في البنوك المصرية 

نعرض لكم خلال التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وسعر الصرف في البنك المركزي المصري. 

سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري 

8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

8.19  جنيه للشراء
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك البركة

8.04  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 

 

دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع 

يورو 
33.9496 جنيه للشراء 
34.0695 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
38.6523 جنيه للشراء 
38.7779 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
34.5330 جنيه للشراء 
34.6580 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
22.5523 جنيه للشراء 
22.6254 جنيه للبيع 

دينار كويتى 
100.6396 جنيه للشراء 
101.0377 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3965 جنيه للشراء 
8.4254 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.4607 جنيه للشراء 
4.4763 جنيه للبيع

 

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