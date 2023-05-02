سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى البنوك المصرية

البحث عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر يهم الكثيرين الذي بدأوا يستعدون لأداء فريضة الحج هذا العام خاصة مع إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في البنوك المصرية

نعرض لكم خلال التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وسعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك البركة

8.04 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع







أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

دولار أمريكى

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

يورو

33.9496 جنيه للشراء

34.0695 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.6523 جنيه للشراء

38.7779 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.5330 جنيه للشراء

34.6580 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.5523 جنيه للشراء

22.6254 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.6396 جنيه للشراء

101.0377 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3965 جنيه للشراء

8.4254 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4607 جنيه للشراء

4.4763 جنيه للبيع