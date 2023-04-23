الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على موظفة بتهمة سرقة عملات محلية وأجنبية من خزينة شركتها

حبس
حبس

قبضت الأجهزة الأمنية، على موظفة بشركة استيراد وتصدير متهمة بالاشتراك مع آخرين، بسرقة مبلغ مالي عملات محلية وأجنبية من خزينة الشركة بمنطقة النزهة في القاهرة.

وأدلت المتهمة أمام رجال المباحث باعترافات تفصيلية حول تفاصيل الواقعة، حيث أقرت بارتكابها بمساعدة شقيقها وصديقه بعدما ساعدتهما إلى الدخول إلى مقر الشركة.

وأشارت المتهمة، إلى أنها ارتكبت الجريمة نظرًا لسابقة قيامها بتسليم صاحب الشركة مبلغ مالي بدعوى توظيفهم في تجارة العملة خارج إطار السوق المصرفي، إلا أنه لم يلتزم بذلك ولم يقم برد أصل المبلغ المالي.

وأردفت المتهمة، أنها بعدما خلف صاحب الشركة بالاتفاق ورفض رد أصل المبلغ إليها، اختمرت في ذهنها فكرة سرقة المبالغ المالية من داخل الشركة مستغلة طبيعة عملها.

وكشفت المتهمة عن أنها قررت الاستعانة بشقيقها وصديقه لسرقة خزينة الشركة، وقامت بتسهيل دخولهما للشركة عقب خروج الموظفين وإرشادهما عن مكان الخزينة الخاصة بها، وتمكنوا من كسر الخزينة واستولوا على المبلغ المالي.

الأجهزة الأمنية القبض موظفة استيراد وتصدير عملات محلية وأجنبية

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