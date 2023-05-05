الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 5-5-2023

الدولار
الدولار

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة في كل البنوك العاملة في مصر مع عطلتها عن العمل والتي تستمر لمدة 3 أيام بدءًا من الخميس وحتى السبت، على أن يعود الموظفون للعمل يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023.

كما استقر سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 5-5-2023.

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • الدولار في بنك أبو ظبى التجارى: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

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  • الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك قطر الأهلي الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار فى بنك كريدى اجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • الدولار فى بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.90 للبيع.

سعر العملات الأجنبية

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8346 30.9557
يورو34.013734.1596
جنيــه إسترليـنى38.558738.7194
دولار كنـدى22.621022.7165
كرون دانمركى4.56664.5852
كرون نرويجى2.85872.8707
كرون ســويدى2.99973.0121
فرنك سويسرى34.672934.8208
100 ين يابانى22.746122.8405
ريـــال سعـــودى8.22158.2542
دينــار كويتى100.6483101.0832
درهم اماراتى8.39548.4307
دولار اســـترالى20.542020.6289
دينــار البحــرين81.772182.1085
ريـــال عمـــانى80.089980.4170
ريـــال قطــــرى8.40648.5043
دينـار اردنـى43.429143.6734
يوان صينى4.46034.4792

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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