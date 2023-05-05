سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 5-5-2023

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة في كل البنوك العاملة في مصر مع عطلتها عن العمل والتي تستمر لمدة 3 أيام بدءًا من الخميس وحتى السبت، على أن يعود الموظفون للعمل يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023.

كما استقر سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 5-5-2023.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

الدولار في بنك أبو ظبى التجارى: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك قطر الأهلي الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار فى بنك كريدى اجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

الدولار فى بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.90 للبيع.

سعر العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8346 30.9557 يورو 34.0137 34.1596 جنيــه إسترليـنى 38.5587 38.7194 دولار كنـدى 22.6210 22.7165 كرون دانمركى 4.5666 4.5852 كرون نرويجى 2.8587 2.8707 كرون ســويدى 2.9997 3.0121 فرنك سويسرى 34.6729 34.8208 100 ين يابانى 22.7461 22.8405 ريـــال سعـــودى 8.2215 8.2542 دينــار كويتى 100.6483 101.0832 درهم اماراتى 8.3954 8.4307 دولار اســـترالى 20.5420 20.6289 دينــار البحــرين 81.7721 82.1085 ريـــال عمـــانى 80.0899 80.4170 ريـــال قطــــرى 8.4064 8.5043 دينـار اردنـى 43.4291 43.6734 يوان صينى 4.4603 4.4792