سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 5-5-2023
واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة في كل البنوك العاملة في مصر مع عطلتها عن العمل والتي تستمر لمدة 3 أيام بدءًا من الخميس وحتى السبت، على أن يعود الموظفون للعمل يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023.
كما استقر سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 5-5-2023.
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- الدولار في بنك أبو ظبى التجارى: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار في بنك قطر الأهلي الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار فى بنك كريدى اجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار في بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- الدولار فى بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.90 للبيع.
سعر العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8346
|30.9557
|يورو
|34.0137
|34.1596
|جنيــه إسترليـنى
|38.5587
|38.7194
|دولار كنـدى
|22.6210
|22.7165
|كرون دانمركى
|4.5666
|4.5852
|كرون نرويجى
|2.8587
|2.8707
|كرون ســويدى
|2.9997
|3.0121
|فرنك سويسرى
|34.6729
|34.8208
|100 ين يابانى
|22.7461
|22.8405
|ريـــال سعـــودى
|8.2215
|8.2542
|دينــار كويتى
|100.6483
|101.0832
|درهم اماراتى
|8.3954
|8.4307
|دولار اســـترالى
|20.5420
|20.6289
|دينــار البحــرين
|81.7721
|82.1085
|ريـــال عمـــانى
|80.0899
|80.4170
|ريـــال قطــــرى
|8.4064
|8.5043
|دينـار اردنـى
|43.4291
|43.6734
|يوان صينى
|4.4603
|4.4792