المحافظات تنجح فى حماية المواطنين من محاولات تجاوز أسعار تعريفة الميكروباصات

نجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى منع حدوث أى استغلال للمواطنين فى المواقف، عبر إلزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، التى تزيد نحو ١٠٪ عن القديمة، وصدرت عقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تحريك أسعار لتر السولار بدءًا من الساعة ٢ صباح أمس، من ٧٫٢٥ جنيه إلى ٨٫٢٥ جنيه.

بدأ الأمر بتحرك عاجل من وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إذ خاطب المحافظين بشأن التعامل الفورى مع الزيادة الجديدة، ومحاسبة السائقين حال عدم الالتزام بالتعريفة المقررة.

وقال وزير التنيمة المحلية: «جرى إعداد كتاب دورى للمحافظين، بشأن تكثيف حملات الرقابة وسرعة لصق التعريفة الجديدة على اللاصقات المبينة بالمواقف لضمان عدم التلاعب بها»، لافتًا إلى أنه «لن يتم السماح بأى عوائق أو خرق لتلك القرارات التى يعلنها كل محافظ».

وشدد على ضرورة أن يتابع المحافظون تطبيق التعريفة الجديدة، من خلال جولات ميدانية على المواقف، والتواصل مع الركاب والاستماع إليهم، لمنع حدوث أى تلاعب فى السعر المقرر، على أن يجرى تطبيق أقصى عقوبة على السائق فى حالة مخالفته التعليمات والتعريفة الجديدة.

مطروح.. تعليق ملصقات عن زيادة 10%

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بنسبة نحو ١٠٪، سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح.

ووجه محافظ مطروح بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر ومحاولة استغلال المواطنين، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

الفيوم.. مراعاة المسافة والرحلات لتحقيق العدالة

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسى وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك فى ضوء قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح أمس، دون المساس بأسعار السولار والمازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

وقال محافظ الفيوم: «اللجنة التى جرى تشكيلها لتعديل التعريفة، وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما جرى التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير، لضمان توحيد التعريفة».

ووجه المحافظ، مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة فى مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة.

البحيرة.. مراقبة الالتزام بعدد الركاب

قررت محافظة البحيرة زيادة تعريفة الركوب بنسبة لا تتجاوز ١٠٪، وفقًا لما حددته اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة. وقالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن المحافظة تتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، كما أكدت الدكتورة نهال بلبع: «جرى تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور وإدارة مشروع المواقف، بالعمل على إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة».

وشددت على الإعلان عن التعريفة فى مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للالتزام بها، وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

أسيوط.. حملات مستمرة على كل المواقف

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرارًا رقم ٨٥٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسى بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز، بنسبة ١٠٪.

وقال محافظ أسيوط إن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، مع تكليف العميد إسماعيل محرزى، مدير إدارة المرور بأسيوط، والعقيد أحمد الإدريسى، مدير مباحث المرور، ويسرى سند، مدير إدارة المواقف، بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة.

الغربية.. منع محاولات تقسيم خطوط السير

عقد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اجتماعًا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأصدر المحافظ القرار ٥٠٧ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، ووجه المحافظ، مدير إدارة المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها فى كل المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، وفقًا للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

بورسعيد.. لا زيادة فى أجرة السرفيس الداخلى

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعقد اجتماع مع الأجهزة المعنية، أمس، لمناقشة تعريفة الركوب الداخلية لـ«السرفيس» والأجرة، وكذلك تعريفة الركوب بين بورسعيد والمحافظات الأخرى، فى ضوء قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر. وأكد المحافظ أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب الداخلية للسرفيس والأجرة، بينما هناك زيادة تتناسب مع قرار زيادة سعر السولار فى تعريفة الركوب بين بورسعيد والمحافظات الأخرى.

وشدد المحافظ على شن الأجهزة المعنية حملات مكبرة لمتابعة تنفيذ تسعيرة الركوب، وكذلك توافر المواد البترولية بكميات كافية فى محطات الوقود.