الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليق لافتات بمواقف مدن ومراكز محافظة الغربية تحمل أسعار التعريفة الجديدة (صور)

تعليق لافتات بالتعريفة
تعليق لافتات بالتعريفة

علقت المدن والأحياء بمحافظة الغربية، لافتات في أماكن واضحة من مواقف الأجر المنتشرة بمدن المحافظة، تحمل الأسعار الجديدة للتعريفة التي تم تحريكها بعد زيادة سعر السولار، مع مراعاة تعليقها بشكل واضح في المواقف والتنبيه على كافة المسؤولين بمراقبة تطبيقها وكتابة أرقام الشكاوى عليها بشكل واضح حتى يلجأ لها المواطنيين حال تعرضهم لأي زيادة في الأسعار.

من جهته أكد إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، أنه بدأ منذ صباح اليوم الخميس، في تنفيذ تعليمات محافظ الغربية، في تعليق لافتات في مختلف مواقف المدينة، وأنه تابع العمال في كافة المواقف وأشرف هو ونوابه مجاهد الدرف ويسري، علي تعليق هذه اللافتات بواسطة عمال المجلس وسلم الكهرباء، حتى نهاية اليوم، وتم تغطية كافة المواقف بلافتات تحمل الأسعار الجديدة.

وكشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية عن تكثيف حملات الرقابة على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين، مؤكدا التعامل بحسم مع أي مخالفات لسائقى السرفيس والنقل الجماعي واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء، بالتعاون مع الجهات المعنية ووضع استيكر على سيارات السرفيس والنقل الجماعى موضحًا به خط السير وتعريفة الركوب، مشددًا على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

الجدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اعتمد اليوم الخميس، تعريفة خطوط السير لسيارات النقل الجماعى والسرفيس الداخلية والأقاليم وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارًا من اليوم.

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