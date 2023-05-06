الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ 2.113 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

الغاز
الغاز

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، اليوم السبت، لتبلغ 2.113 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية خلال تعاملات اليوم.

وتوقع خبراء الطاقة أن تؤدي درجات الحرارة الأكثر دفئًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة لاستنزاف الطلب على السلع الأساسية للتدفئة، كما أن انهيار SVB في وقت سابق إلى تداعيات كبيرة في قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي، وربما يمتد إلى الشركات الأخرى والمستهلكين أيضًا، كما أن الغاز الطبيعي والسلع الأخرى تشهد هبوطًا كبيرًا، بسبب الزيادة في تدفقات الابتعاد عن المخاطر.

كانت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، قد تراجعت حيث ظل الطلب في المنطقة ضعيفًا على الرغم من أولى بوادر التقدم في إعادة تخزين المخزونات قبل الشتاء المقبل، وحسب التداولات فقد تراجعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 2٪ اليوم، لتواصل خسائر الأسابيع الأربعة السابقة.

في حين تمكنت منطقة اليورو من تجنب ركود الشتاء الناجم عن الطاقة وأكدت البيانات الاقتصادية الأخيرة على القوة غير المنتظمة للتعافي، فضلاً عن تدهور الثقة بين الشركات المصنعة

أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أسعار الغاز الطبيعي البترول والثروة المعدنية البيانات الاقتصادية الشكاوي الحكومية الموحدة المهندس طارق الملا

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