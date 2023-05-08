الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الاثنين 8-5-2023 مقابل الجنيه المصري

اليورو
اليورو

تباين سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، واستعرض البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني آخر تحديث لمتوسط أسعار العملات ليبلغ سعر اليورو اليوم نحو 33.97 جنيه للشراء، 34.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

يقدم الدستور قائمة بآخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 سجل استقرارًا في البنك الأهلي المصري ليسجل نحو 33.78 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد لحظة بلحظة 7 مايو 2023

سعر اليورو اليوم السبت 6-5-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 تباينًا خلال منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 في بنك القاهرة ليبلغ 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIb

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 داخل مصرف أبو ظبي خلال منتصف التعاملات نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الاثنين لحظة بلحظة

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات، استقرارًا امام الجنيه في السوق المصرفي المصري، ليسجل متوسط سعر اليورو اليوم نحو 33.97 جنيه للشراء، و 34.09 جنيه للبيع، حيث شهد خلال الايام الماضية حالة من التباين مقابل الجنيه المصري.

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