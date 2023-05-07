منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد لحظة بلحظة 7 مايو 2023

استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث نشر البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني تحديث لمتوسط أسعار العملات ليبلغ اليورو نحو 34.02 جنيه للشراء، 34.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد لحظة بلحظة

يستعرض «الدستور» آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 7 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات، في السوق المصرفي المصري، ليسجل متوسط سعر اليورو اليوم نحو 34.02 جنيه للشراء، و 34.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

نستعرض آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية والعربية العاملة في مصر.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 استقرارًا حيث بلغ نحو 33.78 جنيه للشراء، و34.21 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 39.93 جنيه للشراء، و34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 سجل استقرارًا ليبلغ 33.75 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع، في بنك القاهرة، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 33.75 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 7 مايو 2023 داخل مصرف أبو ظبي خلال منتصف التعاملات نحو 33.92 جنيه للشراء، و34.05 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 33.91 جنيه للشراء، و34.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.40 جنيه للشراء، و33.53 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي.

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