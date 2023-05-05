سعر اليورو والعملات العربية اليوم الجمعة 5-5-2023

سجل سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الجمعة استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه، كما استقرت أسعار صرف العملات العربية مع عطلة البنوك التي حصلت عليها بدءًا من أمس الخميس على أن تكون العودة يوم الأحد.

ويعرض الدستور في التقرير التالي سعر اليورو اليوم والعملات العربية اليوم الجمعة 5-5-2023

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.82 جنيه للشراء، 34.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر: 33.82 جنيه للشراء، مقابل 34.07 جنيه للبيع.

اليورو في بنك أبو ظبي التجاري: 33.93 جنيه للشراء، 34.13 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 33.93 جنيه للشراء، 34.18 جنيه للبيع.

اليورو في بنك المشرق: 33.93 جنيه للشراء، مقابل 34.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب: 33.94 جنيه للشراء، مقابل 34.19 جنيه للبيع.

اليورو في المصرف العربي الدولي: 34.00 جنيه للشراء، مقابل 34.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي: 33.75 جنيه للشراء، مقابل 34.13 جنيه للبيع.

اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.99 جنيه للشراء، 34.13 جنيه للبيع.

اليورو في المصرف المتحد: 33.83 جنيه للشراء، 34.18 جنيه للبيع.

اليورو في ميد بنك: 33.96 جنيه للشراء، 34.23 جنيه للبيع.

اليورو في بنك التعمير والإسكان: 33.90 جنيه للشراء، 34.15 جنيه للبيع.

سعر العملات العربية

سعر الدرهم الإماراتى البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، في بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، في بنك القاهرة: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع ، بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع ، البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتى البنك الأهلي المصري: 99.74 جنيه للشراء، 100.72 للبيع، في بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 101.05جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، 101.17 جنيه للبيع، في بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.