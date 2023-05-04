استقرت أسعار صرف اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ شهور، كما استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر اليورو والعملات العربية اليوم الخميس 4-5-2023 .

سعر اليورو اليوم

اليورو في البنك الأهلي المصري : 33.82 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

اليورو في بنك مصر: 33.82 جنيه للشراء، و 34.07 للبيع.

اليورو بنك القاهرة : 33.93 جنيه للشراء، و 34.18 للبيع.

اليورو في بنك الإسكندرية، 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي إلى 33.93 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

اليورو ميد بنك، 33.96 جنيه للشراء، و 34.23 للبيع.

اليورو بنك سايب، 33.94 جنيه للشراء، و 34.19 للبيع.

اليورو في بنك المشرق، 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

اليورو في بنك أبوظبي التجاري، 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

اليورو في بنك كريدي أجريكول : 33.93 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي : 33.99 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي : 34.00 جنيه للشراء، و 34.12 للبيع .

سعر العملات العربية

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفي بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بنك كريدي أجريكول مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفي بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.74 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع، وفي بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، و 100.72 للبيع، وفي بنك الكويت الوطني: 95.11 جنيه للشراء، و 101.13 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 101.05 للبيع.