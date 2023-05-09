الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

الذهب
الذهب

يزداد البحث عن سعر الذهب في مصر لمعرفة أخر ما وصل إليه في ظل الارتفاعات المتتالية له على مدار الأسابيع الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية


ونعرض أسعار الذهب سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية، وفقًا لأخر تحديث لأسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 24 


بيع 2,869 جنيه 
شراء 2,903 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 22 

بيع 2,630  جنيه 
شراء 2,661 جنيه


سعر الذهب عيار 21 


بيع 2,510 جنيه 
شراء 2,540 جنيه

 

سعر الذهب عيار 18


بيع 2,151 جنيه 
شراء 2,177 جنيه


سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,673 جنيه 
شراء 1,693 جنيه


سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,434 جنيه 
شراء 1,451 جنيه


سعر الأونصة

بيع 89,213 جنيه 
شراء 90,279 جنيه


سعر الجنيه الذهب


بيع 20,080 جنيه 
شراء 20,320 جنيه


سعر كيلو الذهب

بيع 2,868,571 جنيه 
شراء 2,902,857 جنيه

 

التجار يجيبون.. لماذا ارتفع سعر الأسماك فى الوقت الحالى؟

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

 

30 مليار جنيه قيمة مشتريات الذهب للمصريين

في تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، ذكر أن المصريين أنفقوا 986.6 مليون دولار أي ما يعادل 30.5 مليار جنيه (سعر الدولار في البنك المركزي 30.94 جنيه) على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي خلال ثلاثة أشهر أي من الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2023

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