سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية
يزداد البحث عن سعر الذهب في مصر لمعرفة أخر ما وصل إليه في ظل الارتفاعات المتتالية له على مدار الأسابيع الماضية.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية
ونعرض أسعار الذهب سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية، وفقًا لأخر تحديث لأسعار الذهب.
سعر الذهب عيار 24
بيع 2,869 جنيه
شراء 2,903 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 22
بيع 2,630 جنيه
شراء 2,661 جنيه
سعر الذهب عيار 21
بيع 2,510 جنيه
شراء 2,540 جنيه
سعر الذهب عيار 18
بيع 2,151 جنيه
شراء 2,177 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,673 جنيه
شراء 1,693 جنيه
سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,434 جنيه
شراء 1,451 جنيه
سعر الأونصة
بيع 89,213 جنيه
شراء 90,279 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 20,080 جنيه
شراء 20,320 جنيه
سعر كيلو الذهب
بيع 2,868,571 جنيه
شراء 2,902,857 جنيه
30 مليار جنيه قيمة مشتريات الذهب للمصريين
في تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، ذكر أن المصريين أنفقوا 986.6 مليون دولار أي ما يعادل 30.5 مليار جنيه (سعر الدولار في البنك المركزي 30.94 جنيه) على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي خلال ثلاثة أشهر أي من الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2023