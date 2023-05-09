سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

يزداد البحث عن سعر الذهب في مصر لمعرفة أخر ما وصل إليه في ظل الارتفاعات المتتالية له على مدار الأسابيع الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية



ونعرض أسعار الذهب سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية، وفقًا لأخر تحديث لأسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 24



بيع 2,869 جنيه

شراء 2,903 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,630 جنيه

شراء 2,661 جنيه



سعر الذهب عيار 21



بيع 2,510 جنيه

شراء 2,540 جنيه

سعر الذهب عيار 18



بيع 2,151 جنيه

شراء 2,177 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,673 جنيه

شراء 1,693 جنيه



سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,434 جنيه

شراء 1,451 جنيه



سعر الأونصة

بيع 89,213 جنيه

شراء 90,279 جنيه



سعر الجنيه الذهب



بيع 20,080 جنيه

شراء 20,320 جنيه



سعر كيلو الذهب

بيع 2,868,571 جنيه

شراء 2,902,857 جنيه

30 مليار جنيه قيمة مشتريات الذهب للمصريين

في تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، ذكر أن المصريين أنفقوا 986.6 مليون دولار أي ما يعادل 30.5 مليار جنيه (سعر الدولار في البنك المركزي 30.94 جنيه) على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي خلال ثلاثة أشهر أي من الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2023