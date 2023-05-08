سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

ارتفاعات جنونية يواصل الذهب صعودها مما يجعل الكثيرون يبحثون عن سعر الذهب بشكل شبه يومي، لمعرفة آخر تطورات سعر الذهب في السوق المصري.

سعر الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023

تجدون في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية، وفق الأعيرة المتداولة في السوق المصري، وتلقى اهتمام وجاذبية.

سعر جرام الذهب من عيار 24

بيع 2,971 جنيه.

شراء 2,994 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,724 جنيه.

شراء 2,745 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 21

بيع 2,600 جنيه.

شراء 2,620 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 18

بيع 2,229 جنيه.

شراء 2,246 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,733 جنيه.

شراء 1,747 جنيه.



سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,486 جنيه.

شراء 1,497 جنيه.



سعر الأونصة

بيع 92,411 جنيه.

شراء 93,122 جنيه.



سعر الجنيه الذهب

بيع 20,800 جنيه.

شراء 20,960 جنيه.

سعر الكيلو

بيع 2,971,429 جنيه.

شراء 2,994,286 جنيه.



الذهب يواصل ارتفاعه إلى 3000 جنيه للجرام



وفي تصريح مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب ناجي فرج، قال إنه من غير المتوقع انخفاض سعر الذهب في الفترة المقبلة، بل ستحدث ارتفاعات عالمية قوية جدًا في السعر، مضيفًا أن سعر أوقية الذهب ستتخطى ثلاثة آلاف دولار، الأمر الذي يعني أن سعر الجرام في مصر سيتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

وذكر مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن السوق تحكمه آليات العرض والطلب، وأنه لا يمكن تغييره بالقوة، لذلك زيادة الإتاحة بما يقود إلى استقرار الأسعار بشكل كبير.