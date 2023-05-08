الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

الذهب
الذهب

ارتفاعات جنونية يواصل الذهب صعودها مما يجعل الكثيرون يبحثون عن سعر الذهب بشكل شبه يومي، لمعرفة آخر تطورات سعر الذهب في السوق المصري.

سعر الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 

تجدون في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية، وفق الأعيرة المتداولة في السوق المصري، وتلقى اهتمام وجاذبية.

سعر جرام الذهب من عيار 24
بيع 2,971  جنيه. 
شراء 2,994 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 22 
بيع 2,724 جنيه. 
شراء 2,745 جنيه.

سعر جرام الذهب من  عيار 21
بيع 2,600 جنيه. 
شراء 2,620 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 18 
بيع 2,229 جنيه. 
شراء 2,246 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1,733 جنيه. 
شراء 1,747 جنيه. 
 

سعر جرام الذهب من عيار 12
بيع 1,486  جنيه. 
شراء 1,497 جنيه. 
 

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سعر الذهب اليوم الأحد 7 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الأونصة
بيع 92,411  جنيه. 
شراء 93,122 جنيه. 
 

سعر الجنيه الذهب 
بيع 20,800  جنيه. 
شراء 20,960 جنيه.

سعر الكيلو
بيع 2,971,429  جنيه. 
شراء 2,994,286 جنيه. 
 

الذهب يواصل ارتفاعه إلى 3000 جنيه للجرام 
 

وفي تصريح مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب ناجي فرج، قال إنه  من غير المتوقع انخفاض سعر الذهب في الفترة المقبلة، بل ستحدث ارتفاعات عالمية قوية جدًا في السعر، مضيفًا أن سعر أوقية الذهب ستتخطى ثلاثة آلاف دولار، الأمر الذي يعني أن سعر الجرام في مصر سيتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

وذكر مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن السوق تحكمه آليات العرض والطلب، وأنه لا يمكن تغييره بالقوة، لذلك زيادة الإتاحة بما يقود إلى استقرار الأسعار بشكل كبير.

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