رئيس شعبة الذهب: اتجاه المواطنين لشراء السبائك هدفه الحفاظ على قيمة الأموال

قال هاني ميلاد رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة بالغرف التجارية بالقاهرة، إن ما حدث في سوق الذهب خلال الأيام الماضية سببه تكالب المواطنين وأصحاب الأعمال على شراء السبائك وجنيهات الذهب بشكل غير مسبوق، وهذا أدى إلى ارتفاع كبير في حجم الطلب وزيادة كبيرة في الأسعار.

وأوضح رئيس الشعبة في تصريحات لـ"الدستور" أن الاتجاه العام للمواطنين حاليًا شراء السبائك والجنيهات الذهب بهدف الحفاظ على قيمة الأموال في ظل تخوفات المواطنين من حدوث موجة تضخمية جديدة، مشيرًا إلى عدم توافر بدائل لخام الذهب مع تراجع استيراده في الوقت الحالي.

وتابع أن تغير أولويات المستهلكين نحو شراء الذهب بالتزامن مع عدم توافر العملة الدولارية بالشكل المطلوب، وتوجه الدولة لوضع أولوية قصوى لاستيراد الأدوية والسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج كل هذا أدى إلى نقص حاد في كميات المعروض من الذهب مع ارتفاع كبير في حجم الطلب على شرائه.

وأشار "ميلاد" إلى أن الشعبة تقدمت بمجموعة من المقترحات لعرضها على الجهات المعنية خاصة وزارتي التموين والتجارة الداخلية والمالية لعمل مبادرة لتخفيض أسعار مصنعيات المشغولات الذهبية وتشهد حاليًا إحجامًا كبيرًا من المواطنين على شرائها، مقارنة بالإقبال العالي على شراء السبائك والجنيهات الذهب والمصوغات الذهبية التي تقل فيها المصنعية.

وتابع أن من هذه المقترحات دعوة المصريين القادمين من الخارج لشراء ما قيمته 10 آلاف دولار ذهب خام لبيعه محليًا بعد تحقيق كل الاشتراطات والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن من قبل الجهات المختصة مع أهمية الإعفاء الجمركي على هذه الكمية البسيطة بهدف تشجيع العائدين من الخارج لتنفيذ هذه المبادرة.