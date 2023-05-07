سعر الذهب اليوم الأحد 7 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

يزداد البحث عن سعر الذهب في مصر بشكل يومي في ظل الارتفاعات الجنونية التي شهدها على مدار الأيام الماضية.

سعر الذهب اليوم الأحد 7 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية

في هذا التقرير نوضح لكم سعر الذهب اليوم الأحد 7 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية، وفق آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 24

بيع 2,960 جنيه.

شراء 2,983 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 22

بيع 2,713 جنيه.

شراء 2,734 جنيه.

سعر الذهب عيار 21



بيع 2,590 جنيه.

شراء 2,610 جنيه.

سعر الذهب عيار 18



بيع 2,220 جنيه.

شراء 2,237 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 14

بيع 1,727 جنيه.

شراء 1,740 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 12

بيع 1,480 جنيه.

شراء 1,491 جنيه.

سعر الأونصة

بيع 92,056 جنيه.

شراء 92,767 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بيع 20,720 جنيه .

شراء 20,880 جنيه.

حساب مصنعية الذهب

تمثل المصنعية غالبا نسبة تتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدةً لوزن الحُلي وسبائك الذهب



والمصنعية تشمل الدمغة والضريبة معا فإذا تم تحديد الدمغة 1% يتم حسابها على سعر جرام الذهب فتكون مرتفعة للغاية.