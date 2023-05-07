الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التموين" تحذر من شراء الذهب أون لاين

الذهب
الذهب

حذر الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التمويمن لشئون الذهب، المواطنين من شراء الذهب أون لاين، مشددا على ضرورة شرائه من أماكن معروفة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا ننصح بشراء الذهب أون لاين، لابد من شخص معتمد، ومعه فاتورة بها كل التفاصيل، الوزن والنوع واسم الشركة، زمان كل أسرة كان لها الجواهرجي بتاعها". 

ولفت إلى أنه من المستحيل غش دمغة المصوغات الذهبية؛ لأنه أشبه بالبصمة.

ونوه إلى أنه من الصعب انخفاض سعر الذهب في ظل الإقبال الكبير على المعدن النفيس، لافتا إلى أنه تم تقديم اقتراح لوزارة المالية لإعفاء ذهب المصريين القادمين من الخارج عبر المطارات والمنافذ المختلفة من الجمارك، مؤكدًا أنه سيكون له مردود على سوق الذهب وصناعته وأسعاره.

وأكد أن ارتفاع أسعار الذهب أمر مزعج للعاملين والبائعين أنفسهم.

الذهب التموين

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