7 أطنان في ثلاثة أشهر.. أرقام صادمة عن الذهب في مصر (إنفوجراف)

يلجا كثيرون للاستثمار في الذهب خلال الفترة الحالية، بسبب صعوده المتكرر بشكل يعتبر شبه يومي، ما أدى إلى ارتفاع استهلاك المصريين من المعدن الأصفر وزيادة الطلب عليه مقارنة بالسنوات الماضية من نفس الاستهلاك.

ويؤثر ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه على الذهب في مصر ما يرفع من لجوء المصريين كرد فعل طبيعي للاستثمار في الذهب، ويظهر ذلك في ارتفاع الطلب عليه والاستهلاك وفق البيانات الحكومية عن الذهب.

7 أطنان ذهب خلال 3 شهور

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بلغت 7 أطنان من الذهب، وتحديدًا خلال الربع الأول من العام الجاري، وبحسب تقرير مجلس الذهب، فإن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه دفع البعض إلى الاستثمار في الذهب للحفاظ على مدخراته والتحوط من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من عمليات البيع كانت للسبائك والجنيهات الذهبية.

وصنف التقرير مصر في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، بعد تركيا، والصين، واليابان، وإيران.

وقفز سعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر شعبية في مصر 58% منذ بداية 2023، وبأكثر من 167% خلال 12 شهرًا، ليسجل 2600 جنيه للجرام الواحد، وفقاً لمتعاملين في السوق المحلية، في حين يقترب سعر الجنيه الذهبي من 21 ألف جنيه.

حجم إنتاج مصر من الذهب

تنتج مصر سنويًا 15.8 طن سنويًا من الذهب، عبر منجم السكري في صحراء مصر الشرقية، إلى جانب 270 منجم آخرين، 120 منجم تم استخراج الذهب منهم سابقًا، ولكن تظل الريادة لمنجم السكري الذي يعد أكبر منجم في مصر وأشهرهم.

وتأتي مصر في المركز الثالث عالميًا في الدول الأكثر نموا لاحتياطي الذهب لديها وذلك خلال العام 2022، والذي اشترت في مصر 44.64 طن ذهب وإضافة 44 طن للاحتياطي من الذهب ثم 46 كيلو جرام من الذهب ليرتفع احتياطي الذهب في مصر إلى 125.55 طن بحسب مجلس الذهب العالمي.

بينما في مطلع العام الحالي وصلت قيمة الذهب المدرج في احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 7.773 مليار دولار بينما كان في نهاية ديسمبر العام الماضي 7.326 مليار دولار، ليحقق زيادة قدرها 447 مليون دولار.

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تعد الصين هي من أكثر الدول إنتاجًا للذهب بموجب 368 طنا سنويًا، تليها روسيا بموجب 331 طنًا، ثم أستراليا بموجب 327 طنًا، ثم أمريكا بإنتاج 190 طنًا، فيما تنتج كندا 170 طنًا وفي المركز السادس تأتي غانا أعلى الدول الإفريقية إنتاجًا للذهب بواقع 138 طنًا.

جهود مصر لإنتاج الذهب

تركز جهود مصر حاليًا في عمليات البحث والتنقيب عن الذهب لتوفير المزيد منه، كان من بينها إنشاء مدينة للذهب خلال العام 2021 والتي بلغت مساحتها 150 فدانًا، بناء أول مصفاة معتمدة للذهب في منطقة مرسى علم.

وتهدف بتلك الجهود استثمارات أجنبية مباشرة بـ 375 مليون دولار في قطاع التعدين خلال عامين، وهو ما دفع المؤسسات المعنية لتوقع بزيادة الاستثمار المباشر في الذهب ليكون مليار دولار خلال العام 2030.

وتبلغ نسبة التعدين عن الذهب في مصر 0.5%، لذلك تقوم بتلك الجهود في البحث والتنقيب عن الذهب من أجل رفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد، ضمن خطط وإصلاحات اقتصادية أعلنت عنها منذ سنوات ماضية.

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حجم استهلاك مصر من الذهب

بينما متوسط استهلاك المصريين من الذهب يتراوح بين 23 إلى 30 طنا سنويًا، بحسب بيانات رسمية لشعبة الذهب، التي صنفت العام 2021 بأنه الأكثر إقبالًا على شراء الذهب بصورة مختلفة.

وخلال العام 2021 سجلت مشتريات المصريين 52.7 طن من الذهب بنسبة ارتفاع بلغت 55%، وتتضمن 33.6 من المشغولات، و19.2 طن من السبائك، وارتفع فيها نصيب الفرد من الذهب بنسبة 0.5%.