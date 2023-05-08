ما بين انخفاض وارتفاع.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين، الثامن من شهر مايو الجاري، انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية، حيث وصل سعر الذهب في أدنى مستوى له للعيار 21 الأكثر تداولا، إلى 2528 جنيها للجرام بعدما حقق ارتفاعا وصل إلى 2700 جنيه في نهاية الشهر الماضي، وقبل أسابيع قليلة، لتكون بذلك أكبر سعر وصل له الذهب على الاطلاق في هذا العيار، فيما قطع عيار 24 حاجز 3200 جنيه للجرام، وتعتبر انخفاضات اليوم هي الأدنى في المستوى منذ فترة طويلة، لكن لم تستمر سوى ساعات قليلة وعاود سعر الذهب في الارتفاع مجددا في المعاملات المسائيه.

قال أحمد طه أحد تجار الذهب إن المعدن الأصفر يشهد استقرارا خلال الفترة الماضية بعد ارتفاعات مهولة في فضلات متقاربة ووصل إلى ذروة الارتفاعات عند حد الـ 2700 جنيه للجرام عيار 21 ثم استقر عند هذا الرقم لفترة وبدا في الانخفاض تدريجيا حتى فقد قرابة الـ200 جنيه ليعاود اليوم الارتفاع الطفيف ويسجل زيادة تقدر بنحو ٣٠ جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

وكشف طه أسعار الذهب في آخر تحديث لها اليوم للعيارات الثلاث وأيضا للعملات المعدنية وسعر الذهب على شاشة البورصة العالمية لتكون على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

مسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين في آخر تحديث له نحو 2950 جنيها للجرام بسعر البيع أما سعر الشراء 2915 جنيها للجرام دون احتساب سعر المصنعية.

سعر الذهب عيار 21

وتحدد سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة والأسواق في آخر تحديث له نحو 2580 جنيها للجرام سعر البيع وبسعر الشراء سجلت 2550 دون حساب سعر المصنعية.

سعر الذهب عيار 18

كما سجلت أسعار الذهب عيار 18 اليوم دون المصنعية نحو 2211 جنيها للجرام سعر البيع وسعر الشراء سجل 2185 جنيها للجرام.

سعر جنيه الذهب اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم بدون احتساب المصنعيه نحو 20640 جنيها وهو بوزن 8 جرامات من عيار 21 ويتأثر سعره بسعر حركة العيار في الأسواق.

سعر الذهب في البورصة العالمية

كما استقر سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم عند سعر 2029 دولارا للأونصة.