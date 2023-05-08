الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التجار يجيبون.. لماذا ارتفع سعر الأسماك فى الوقت الحالى؟

جريدة الدستور

أعلنت شعبة الأسماك ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 30: 40% خلال الـ3 أشهر الماضية.

ووفق بيانات حكومية سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 72 و74 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 و200 جنيه، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 و110 جنيهات.

وفي سوق العبور تراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 150 و250 جنيها بارتفاع 10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها بارتفاع 20 جنيها، وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

أسباب ارتفاع سعر الأسماك

طلعت عبدالعليم، أحد تجار السمك في منطقة بورسعيد، يرى أن الجميع يتكبد خسائر في تلك العملية، بداية من التاجر نهاية بالمستهلك، لأن الجميع يدفع كلفة اقتصادية مرتفعة لتناول وجبة سمك.

وقال: «كل أزمة في الأسعار الناس تقول جشع التجار، مع أننا نتحمل تكاليف بداية من يومية العمال اللي محدش قادر يتحملها في وسط غلاء الأسعار، مرورًا بالعلف اللي كل يوم بيزيد عن اللي قبله، الناس من دلوقتي بتخزن بوري عشان تملحه للفسيخ لأن الأسعار كلها هتغلي».

وأضاف: «أسعار الأعلاف زادت الطن من 12 ألفا لـ36 ألفا، غير تكلفة الجاز في مزارع الأسماك من 35 إلى 165 جنيها، في أوقات مش بنعرف نبيع لأننا ضحايا زي المستهلك مش إحنا السبب».

وبين أن الإنتاج أصبح أقل من ذي قبل لذلك زاد السعر: «لما السعلة تقل في إنتاجها سعرها بيزيد لأن التجار عايزين يغطوا التكلفة وفي نفس الوقت المستهلك عايز سلعة سعرها معقول فالحل خفض أسعار الأعلاف».

يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 85%، وتحتل مصر المركز الأول أفريقيًا، والسادس عالميًا في الاستزراع السمكي والمركز الثالث في إنتاج البلطي.

 

منافذ الحكومة هى الحل

بينما ترمي مها حراز، ربة منزل أربعينية، اللوم على التجار في ارتفاع السعر بهذا الشكل خلال الوقت الحالي، بدعوى أنهم يريدون تحقيق مكاسب من المستهلك من خلال رفع أسعار أنواع السمك بشكل يومي.

تقول: «السمك هو السلعة الوحيدة اللي كل يوم ليها سعر مختلف، رغم أنه كان البديل للحوم والفراخ، وكنا فاكرين أن غلاء السمك بسبب رمضان وظروفه، لكن الأسعار استمرت بعد انتهاء رمضان».

تبحث مها عن السمك في المجمعات الاستهلاكية التي توفرها الحكومة دومًا، واعتبرتها بديلًا للارتفاع الشديد في أسعار السمك: «الحكومة موفرة منافذ حكومية لبيع السمك عشان الزيادة اللي بتحصل كل يوم فيه».

يذكر أن الحكومة المصرية قامت بجهود لتطوير الثروة السمكية من خلال إطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع القومية الخاصة بالاستزراع السمكي، مثل: "مشروع الفيروز وهو الأكبر من نوعه في الشرق الاوسط، ومشروع بركة غليون والذي يضع محافظة كفر الشيخ على الخريطة الاستثمارية للأسماك".

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