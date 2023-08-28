الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الإثنين 28-8-2023

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، تصدرًا على محركات بحث "جوجل"، ونتيجة لذلك ننشر آخر تحديث يومي لسعر الدولار اليوم خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري والليرة السورية في البنوك وماكينات الصرافة.

سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023 في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، حيث شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية خلال التعاملات المسائية اليوم

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد 27-8-2023

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023 استقرارًا مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023 في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الاثنين الجنيه المصري الليرة السورية

مواد متعلقة

التعاملات المسائية| سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية اللبنانية اليوم الثلاثاء

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-5-2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار يواصل استقراره اليوم الاثنين 8-5-2023

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الأحد تحديث يومي 7-5-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر| تحديث يومي السبت 6-5-2023 مقابل الجنيه والليرة

منتصف التعاملات| سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية واللبنانية اليوم الأربعاء 3-5-2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الاثنين 1-5-2023

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين في بورصة الدواجن الرئيسية

حدث ليلا| العثور علي جثة عامل مقتول في كرداسة.. وحل لغز جثة سيدة قنا

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا must للعام الدراسي 2023/2024

مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار عقار بالإسماعيلية (صور)

الاتحاد الأوروبى: 9 ملايين لاجئ فى مصر ما يشكل ضغطًا كبيرًا على مواردها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب