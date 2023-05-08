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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار يواصل استقراره اليوم الاثنين 8-5-2023

أرشيفية
أرشيفية

واصل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023، الاستقرار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 استقرارًا ليبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، خلال منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

ننشر آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023، حيث سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية في منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجارى الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء.

-30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء.

-30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سجلت سعر الليرة اللبنانية اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الدولار الأمريكي ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 15,250.00 ليرة لبنانية، حيث سجلت الليرة اللبنانية حالة من التذبذب مقابل الدولار خلال الفترة الماضية.

سعر البيتكوين أمام الدولار

سعر عملة البيتكوين اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023، استقر مقابل الدولار خلال منتصف التعاملات لتسجل نحو 29,312.90 دولار، حيث تباينت عملة البيتكوين خلال الفترة الماضية وشهدت عدم استقرار وتذبذب في سعرها أمام الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في سوريا

تباين سعر الدولار اليوم الأثنين الموافق 8 مايو 2023 استقرارًا مقابل الليرة السورية في منتصف التعاملات، حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق نحو 8500 ليرة للشراء، و8600 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار ارتفاعًا في الحسكة ليسجل 8620 ليرة للشراء، و 8670 ليرة للبيع، وسجل في إدلب نحو 8530 ليرة للشراء، و 8580 ليرة للبيع.

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