أخبار الظهيرة| توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة وسعر الدولار في البنوك المصرية

تناولت الساعات الماضية، عددًا من الأخبار السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية والعالمية، والتي ترصدها "الدستور" لكم من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 2023/5/7

يزداد البحث عن سعر الدولار في مصر بشكل يومي، لمعرفة آخر ما وصل إليه أمام الجنيه المصري والذي يرتبط بأسعار السلع بشكل مباشر لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 194 ألفًا و430 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 194 ألفًا و430 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022، وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مصر للطيران تنقل 3000 فلسطينى خلال موسم الحج

قال المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن "مصر للطيران" وقعت عقدًا مع الخطوط الجوية الفلسطينية لتشغيل رحلات طيران خاصة في مرحلة الذهاب بخط سير القاهرة/ جدة، وفي مرحلة العودة بخط سير المدينة المنورة/القاهرة، لنقل 2915 حاجًا فلسطينيًا خلال شهري يونيو ويوليو 2023 لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

انخفاض درجات الحرارة حتى الثلاثاء.. توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة

تشهد البلاد، اليوم الأحد، انخفاضًا في درجات الحرارة، ويحل طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)