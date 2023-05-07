الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر للطيران تنقل 3000 فلسطينى خلال موسم الحج

موسم الحج
موسم الحج

قال المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن "مصر للطيران" وقعت عقدًا مع الخطوط الجوية الفلسطينية لتشغيل رحلات طيران خاصة في مرحلة الذهاب بخط سير القاهرة/ جدة، وفي مرحلة العودة بخط سير المدينة المنورة/القاهرة، لنقل 2915 حاجًا فلسطينيًا خلال شهري يونيو ويوليو 2023، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن. وسيتم نقل 3000 حاج فلسطيني خلال موسم الحج هذا العام على متن رحلات خاصة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بتقديم كافة الخدمات وتسهيلات السفر للأشقاء الفلسطينيين الراغبين في أداء موسم الحج هذا العام، وعلى هامش استقبال عاصم سالم وزير النقل والمواصلات الفلسطيني والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة.

مصرللطيران رحلات خاصة حاج فلسطيني موسم الحج لخطوط الجوية الفلسطينية

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