الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أرسنال
أرسنال

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "سانت جيمس بارك".

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 

ستُذاع مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

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ويسعى فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لمواصلة نغمة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط، في محاولة لاستعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والتتويج باللقب هذا الموسم 2022-2023.

ويخوض فريق أرسنال مباراة اليوم وسط معنويات متذبذبة، بعدما خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-4، قبل أن يفوز على تشيلسي بنتيجة 3-1.

في المقابل، يرغب فريق نيوكاسل يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تقليص الفارق مع أرسنال ومحاولة الاقتراب من وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ترتيب أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 78 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 82 نقطة، أي بفارق أربع نقاط.

بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، متفوقًا على مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين فقط.

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