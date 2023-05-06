الأول من 4 مباريات.. توتنهام يهزم كريستال بالاس بالدورى الإنجليزى

انتصر فريق توتنهام هوتسبير على ضيفه كريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي بهدف دون رد، ليحقق انتصاره الأول بعد 4 مباريات بدون فوز في البريميرليج.

وأنهى توتنهام الشوط الأول من المباراة متقدمًا بنفس النتيجة.

واستحوذ توتنهام على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين.

ورغم سيطرة واستحواذ توتنهام، إلا أنهم لم يهددوا مرمى كريستال بالاس سوى بفرصة واحدة.

وسجل هاري كين هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وسدد لاعبو توتنهام كرة واحدة على المرمى من أصل 4 محاولات، مقابل تسديدة من 3 محاولات لفريق كريستال بالاس.

واستحوذ توتنهام على مجريات في الشوط الأول بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق كريستال بالاس.



وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ توتنهام على مجريات اللعب وكذلك تواصل الأداء الهجومي الضعيف بين كلا الفريقين.

ولم يشهد الشوط الثاني من المباراة العديد من المحاولات الخطيرة، وخرج أغلب محاولات الفريقين من الملعب.

وسدد لاعبو توتنهام 3 كرات على المرمى من أصل 8 محاولات، وخرجت 5 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من 7 محاولات لفريق كريستال بالاس وخرجت 5 كرات من الملعب.

واستحوذ توتنهام على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح كريستال بالاس.

ورفع توتنهام رصيده لـ57 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 40 نقطة في المركز الـ12.