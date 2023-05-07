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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأحد

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة لها لمشاهدة منافسات الساحرة المستديرة لعشاقها والمهتمين بها.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة

نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة مختلف البطولات والمباريات.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

 

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد 

الساعة 6:30
على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد 

الساعة 9:00 
على beIN Sports 1 HD Premium

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مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أنجيه  ضد موناكو 
الساعة 2:00 ظهرًا
على  beIN Sports Connect            

نانت  ضد ستراسبورج 
الساعة 4:00 عصرًا 
على beIN Sports Connect            

لوريان ضد  ستاد بريست 
الساعة 4:00 عصرًا
على beIN Sports Connect            

أوكسير ضد كليرمون فوت 
الساعة 4:00 عصرًا
على beIN Sports Connect            

أجاكسيو ضد تولوز 
الساعة 6:00 المغرب
على  beIN Sports Connect            

ليون ضد مونبلييه
 الساعة 6:05المغرب
على beIN Sports Connect            

 باريس سان جيرمان ضد تروا
الساعة  9:45 مساء
على  beIN Sports Connect            

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج 
الساعة 6:30  
على  beIN SPORTS


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أتلانتا ضد يوفنتوس 
الساعة 1:30
على AD SPORTS Premium 1

تورينو ضد مونزا 
الساعة 4:00
على AD SPORTS Premium 1

نابولي ضد فيورنتينا
الساعة 7:00
على  AD SPORTS Premium 1

ليتشي ضد هيلاس فيرونا
الساعة  9:45
على  AD SPORTS Premium 1

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