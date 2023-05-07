مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة
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مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة
نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة مختلف البطولات والمباريات.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد
الساعة 6:30
على قناة beIN Sports 1 HD Premium
موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد
الساعة 9:00
على beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
أنجيه ضد موناكو
الساعة 2:00 ظهرًا
على beIN Sports Connect
نانت ضد ستراسبورج
الساعة 4:00 عصرًا
على beIN Sports Connect
لوريان ضد ستاد بريست
الساعة 4:00 عصرًا
على beIN Sports Connect
أوكسير ضد كليرمون فوت
الساعة 4:00 عصرًا
على beIN Sports Connect
أجاكسيو ضد تولوز
الساعة 6:00 المغرب
على beIN Sports Connect
ليون ضد مونبلييه
الساعة 6:05المغرب
على beIN Sports Connect
باريس سان جيرمان ضد تروا
الساعة 9:45 مساء
على beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج
الساعة 6:30
على beIN SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أتلانتا ضد يوفنتوس
الساعة 1:30
على AD SPORTS Premium 1
تورينو ضد مونزا
الساعة 4:00
على AD SPORTS Premium 1
نابولي ضد فيورنتينا
الساعة 7:00
على AD SPORTS Premium 1
ليتشي ضد هيلاس فيرونا
الساعة 9:45
على AD SPORTS Premium 1