ترتفع معدلات البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة لها لمشاهدة منافسات الساحرة المستديرة لعشاقها والمهتمين بها.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة

نعرض لكم في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة مختلف البطولات والمباريات.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

الساعة 6:30

على قناة beIN Sports 1 HD Premium

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد

الساعة 9:00

على beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أنجيه ضد موناكو

الساعة 2:00 ظهرًا

على beIN Sports Connect

نانت ضد ستراسبورج

الساعة 4:00 عصرًا

على beIN Sports Connect

لوريان ضد ستاد بريست

الساعة 4:00 عصرًا

على beIN Sports Connect

أوكسير ضد كليرمون فوت

الساعة 4:00 عصرًا

على beIN Sports Connect

أجاكسيو ضد تولوز

الساعة 6:00 المغرب

على beIN Sports Connect

ليون ضد مونبلييه

الساعة 6:05المغرب

على beIN Sports Connect

باريس سان جيرمان ضد تروا

الساعة 9:45 مساء

على beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج

الساعة 6:30

على beIN SPORTS



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أتلانتا ضد يوفنتوس

الساعة 1:30

على AD SPORTS Premium 1

تورينو ضد مونزا

الساعة 4:00

على AD SPORTS Premium 1

نابولي ضد فيورنتينا

الساعة 7:00

على AD SPORTS Premium 1

ليتشي ضد هيلاس فيرونا

الساعة 9:45

على AD SPORTS Premium 1