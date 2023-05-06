السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" يكشف تقرير مراقب مباراة السوبر بشأن واقعة الشناوى ومعلول

مباراة السوبر
مباراة السوبر

يكشف "الدستور" عن تقرير مراقب مباراة السوبر المصري، التى أقيمت أمس بين الأهلى وبيراميدز بالإمارات.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن تقرير مراقب السوبر لم يُدن محمد الشناوى وعلى معلول لاعبى الأهلى بسبب الواقعة التى حدثت أثناء المباراة بالمشادة مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وتابع المصدر، أن المشادة التى وقعت في السوبر كانت أثناء المباراة وهى تخص الحكم محمود البنا الذى أدار المباراة وقام بإشهار البطاقات الصفراء لمن يستحق.

واختتم: لا يحق لمراقب المباراة التدخل فى هذه الواقعة والمراقب مسئول عما يحدث بعد المباراة أو قبلها.

يذكر أن الأهلي نجح  في حصد كأس السوبر، بعد الفوز على بيراميدز بهدف من ضربة جزاء، أحرزها علي معلول في الشوط الإضافي الأول.

وكان الزمالك قد اعتذر عن عدم المشاركة في السوبر، بعد قرار لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بتأجيل التظلم الذى قدمه الأهلي على عقوبة محمود كهربا لاعب الفريق لحين معرف نتيجة الطعن الذى قدمه الأهلي أمام محكمة القضاء لعدم قانونية تشكيل لجنة الانضباط، وهو ما رفضه الزمالك وقرر الاعتذار عن السوبر ليشارك بيراميدز بدلًا منه.

وقررت لجنة الانضباط برئاسة المستشار عزت خميس، إيقاف محمود كهربا 12 مباراة، بسبب الفيديو المنتشر له عقب مباراة القمة الذى هاجم خلاله جماهير الزمالك.

اتحاد الكرة الاهلي وبيراميدز الحكم محمود البنا الشوربجي عزت خميس محمد الشناوي معلول

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