مباراة السوبر المصري.. مَن هو المشجع الكفيف الذي لفت أنظار الجميع وتصدر التريند؟

شاب كفيف، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد ظهوره وهو يحاول سماع مباراة المارد الأحمر، من خلال راديو خاص به، مع منافسه فريق برميدز، وحبه للنادي الأهلي قاده للذهاب أمس الجمعة إلى ستاد محمد بن زايد، في دولة الإمارات، والتواجد مع الجماهير في المدرجات للاستمتاع بأجواء المباراة في نهائي كأس السوبر.

لفت هذا الشاب الكفيف الأنظار خاصًة من قِبل روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعدما ركز عليه مخرج التلفزيون الشاشة لثوانٍ معدودات، أثناء سماعه لمباراة الأهلي وبيرميدز في ستاد محمد بن زايد، ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الشاب الكفيف الذي يدعي أحمد إبراهيم حسن في سياق السطور التالية.

القارئ أحمد إبراهيم حسن، كفيف، من مشجعين النادي الأهلي، في قرية "البرامون"، وهي إحدى القرى التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، ومقيم في دولة الامارات، ويعمل إمام مسجد في أحد المساجد بـ"دبي".

لدي القارئ أحمد إبراهيم حسن، قناة عبر السوشيال ميديا وموقع الفيديوهات "يوتيوب" عليها أكثر من 5.52 ألف مشتركًا، ونشر عليها حوالي 60 فيديو أثناء تلاوته للقرآن، وأيضًا أثناء إقامته الصلاة، والقارئ أحمد إبراهيم حسن متزوج من إحدى بنات قريته.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا ومشجعي النادي الأهلي، وكتب هشام السيد من مستخدمي "فيسبوك" قائلًا: "ماشاء الله تبارك الله ربنا يبارك في عمرك ويدوم عليك الصحة والعافية دائمًا يارب العالمين"، وعلّق إبراهيم الشامي من مستخدمي موقع "فيسبوك" قائلًا: "يستحق التكريم من النادي وكان فيه واحد زيه اعتقد فى الستينيات اسمه الشيخ حسن وكان المعلق المشهور الكابتن علي زيور رحمه الله يذكره وكان الشيخ حسن يحضر المباريات الخاصة بالنادي الأهلي في الاستاد رحم الله جيل الستينات ويعطى الصحة وطول العمر للباقي منهم وأولهم الكابتن طه إسماعيل الملقب بالشيخ طه".

وكتب إسلام عبيد من مشجعي النادي الأهلي وروّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "ماشاء الله تبارك الله ربنا يبارك فيك ويحفظك يامولانا وشك حلو والله ياشيخنا"، وكتب حساب يحمل اسم يوسف عبد الكريم قائلًا: "فعلاً ياريت تكريمه من إدارة الأهلي الأهلي جميل بدعاء الناس الطيبة اللي بتعشقه".

فوز فريق الأهلي بالسوبر

يُجدر الإشارة إلى أن فريق الأهلي تكّن من التتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على حساب بيراميدز بهدف دون رد عن طريق علي معلول من ركلة جزاء، بالمباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد محمد بن زايد، بالإمارات، حيث شارك الأهلي بصفته بطل كأس مصر، وبيراميدز كوصيف الدوري المصري، الذي شارك بدلاً من الزمالك الذي اعتذر عن المشاركة في المباراة.