الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بحضور آخر ملوك مصر.. مئوية نادي السيارات تحتفي بأقدم أشكال الـ"أوتومبيل"

الملك فؤاد الثاني
الملك فؤاد الثاني

وصل قبل قليل، الملك السابق أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، إلى مقر نادي السيارات في شارع قصر النيل بمنطقة وسط البلد؛ للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تدشينه.

الملك أحمد فؤاد يزور المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية (صور)

وعُرض أمام مدخل النادي العديد من السيارات القديمة النادرة، الأمر الذي جذب عشَّاق السيارات والمارَّة في شوارع وسط البلد؛ لمشاهدة السيارات المعروضة والتقاط الصور التذكارية معها.

وانطلقت الاحتفالية تحت شعار "100 سنة والرحلة مستمرة"، ومن بين السيارات المعروضة «شاهين والخنفسة والتمساح»، والتي كان يُطلق عليها لقب «أوتومبيل»، واقتناها الملوك والأمراء والأغنياء في المجتمع المصري آنذاك، لذا؛ دشنوا نادي السيارات لتبادل الحديث فيما بينهم حول سياراتهم، على غرار نادي السيارات الفرنسي.

لمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

الملك فؤاد الثاني
الملك فؤاد الثاني
الملك أحمد فؤاد الثاني مقر نادي السيارات قصر النيل وسط البلد نادي السيارات المصري السيارات القديمة

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