بحضور آخر ملوك مصر.. مئوية نادي السيارات تحتفي بأقدم أشكال الـ"أوتومبيل"

وصل قبل قليل، الملك السابق أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر، إلى مقر نادي السيارات في شارع قصر النيل بمنطقة وسط البلد؛ للمشاركة في احتفالية مرور 100 عام على تدشينه.

وعُرض أمام مدخل النادي العديد من السيارات القديمة النادرة، الأمر الذي جذب عشَّاق السيارات والمارَّة في شوارع وسط البلد؛ لمشاهدة السيارات المعروضة والتقاط الصور التذكارية معها.

وانطلقت الاحتفالية تحت شعار "100 سنة والرحلة مستمرة"، ومن بين السيارات المعروضة «شاهين والخنفسة والتمساح»، والتي كان يُطلق عليها لقب «أوتومبيل»، واقتناها الملوك والأمراء والأغنياء في المجتمع المصري آنذاك، لذا؛ دشنوا نادي السيارات لتبادل الحديث فيما بينهم حول سياراتهم، على غرار نادي السيارات الفرنسي.

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