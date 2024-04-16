موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان اليوم في ربع نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 من الأمور الأكثر تداولا عبر محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية حيث يتطلع مشجعي الفريقين في مصر وحول العالم إلى معرفة التفاصيل عن هذا اللقاء الهام وهو ما سنقدمه لكم خلال هذا التقرير.

موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان

ويستضيف ستاد "مونتجويك" في برشلونة أحداث مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 حيث من المتوقع أن تكون مواجهة نارية تجمع بين فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة العودة لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

نتيجة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في الذهاب

يدخل برشلونة اللقاء بفرصة ذهبية لحسم التأهل إلى نصف النهائي، بعد فوزه الثمين في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في ملعب حديقة الأمراء بباريس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتاج الفريق الكتالوني إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة لحجز مكانه في الدور المقبل، بينما يتعين على باريس سان جيرمان تحقيق الفوز بفارق هدفين على الأقل، أو الفوز بثلاثة أهداف نظيفة لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر وخوض شوطين إضافيين في محاولة أخيرة لقلب النتيجة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان

تذاع أحداث مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين برشلونة وباريس سان جيرمان عبر قناة "بين سبورتس" باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالأخص قناة "بين سبورت HD 1" والتي تقدم تغطية حصرية لأهم البطولات والمباريات الرياضية على مدار السنة وبالإضافة إلى ذلك، سيكون التعليق على هذه المباراة من قبل المعلق الرياضي حسن العيدروس.



تردد قناة beIN Sport HD 1

يمكن متابعة اللقاء عبر قناة "beIN Sport HD 1" من خلال الترددات التالية:

عرب سات: 12379

نايل سات: 12765

سهيل سات: 11547

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

وبذلك يمكنكم متابعة أحداث اللقاء الهام الذي يجمع الفريقين مساء اليوم.