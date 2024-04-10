الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان.. مبابي وديمبيلي يقودان الهجوم ضد برشلونة

مبابي
مبابي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برشلونة مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقود هجوم الفريق الفرنسي كيليان مبابي ويجاوره ماركو أسينسيو وعثمان ديمبيلي، بينما يبدأ المدافع البرازيلي بيرالدو أساسيًا.

تشكيل باريس سان جيرمان.. مبابي وديمبيلي يقودان الهجوم ضد برشلونة

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماركينيوس، هيرنانديز، بيرالدو، نونيز

خط الوسط: رويز، فيتينيا، لي

خط الهجوم: أسينسيو، مبابي، ديمبيلي

مشوار باريس سان جيرمان وبرشلونة فى دورى أبطال أوروبا

وكان فريق باريس سان جيرمان قد خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، على حساب ريال سوسييداد الإسباني بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

بينما تأهل فريق برشلونة للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما تغلّب على نابولي الإيطالي بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

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