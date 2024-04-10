الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صراع ناري بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وبرشلونة

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

باريس سان جيرمان يتحدى برشلونة في دوري الأبطال

ويسعى فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل وضع قدمًا في الدور التالي من دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر، قبل خوض لقاء الإياب الذي سيُقام على ملعب "مونتجويك".

ويأمل برشلونة في استغلال استعادة صحوته في الآونة الأخيرة، بعدما احتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة حتى الآن.

في المقابل، يرغب فريق باريس سان جيرمان، تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، في تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء أيضًا، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال، مستغلًا عامل الأرض والجمهور.

ويخوض باريس سان جيرمان مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، في ظل تقديمه لأداء مميز في الموسم الجاري، وتصدره جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة، إذ يريد استغلال هذا الأمر في تحقيق حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

مشوار باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق باريس سان جيرمان قد خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، على حساب ريال سوسييداد الإسباني بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

بينما تأهل فريق برشلونة للدور ربع النهائي من دوري الأبطال، بعدما تغلّب على نابولي الإيطالي بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 من المسابقة.

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