السيتى يقلب الطاولة على ريال مدريد بهدفين فودين وجفارديول

عدل مانشستر سيتي النتيجة أمام ريال مدريد من جديد، لتصبح النتيجة 2-2 بين الفريقين في قمة ذهاب رفع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل فيل فودين هدف التعادل للسيتي بالدقيقة 66، بتصويبة على حدود منطقة الجزاء صاروخية سكنت يسار لونين حارس الريال.

وسجل هدف التقدم للسيتي بالدقيقة 71 جفارديول بتصويبة أكثر من رائعة من خارج منطقة الجزاء.

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: أكانجي، ستونز، دياز، جفارديول

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، فودين

خط الهجوم: سيلفا، هالاند، جريليش

تشكيل ريال مدريد.. بيلينجهام يقود القوة الضاربة أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفخال، روديجير، تشواميني، ميندي

خط الوسط: كروس، فالفيردي، كامافينجا، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو