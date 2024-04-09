الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على مانشستر سيتي بهدفين لهدف

تقدم ريال مدريد على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين لهدف في الشوط الأول من اللقاء المقام بينهما مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا.

وباغت السيتي الريال مبكرًا بهدف من بيرناردو سيلفا الهدف الأول بالدقيقة 2 من ركلة حرة خادعة خدعت حارس الريال لونين وسكنت مرماه.



وقلب ريال مدريد الطاولة على السيتي في دقيقتين، حيث تعادل كامافينجا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 12 اصطدمت بروبن دياز وتحولت في مرمى أورتيجا.



بينما سجل رودريجو الهدف الثاني بالدقيقة 14 من هجمة مرتدة وضعها بين قدمي أورتيجا.



وتصدى أورتيجا بالدقيقة 19 لتسديدة قوية من فالفيردي من خارج منطقة الجزاء.



وسدد رودريجو كرة قوية خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 32، علت مرمى أورتيجا.

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: أكانجي، ستونز، دياز، جفارديول

خط الوسط: رودريجو، كوفاسيتش، فودين

خط الهجوم: سيلفا، هالاند، جريليش

تشكيل ريال مدريد.. بيلينجهام يقود القوة الضاربة أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفخال، روديجير، تشواميني، ميندي

خط الوسط: كروس، فالفيردي، كامافينجا، بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو