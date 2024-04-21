الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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موعد إجازة عيد العمال 2024 والإجازات الرسمية المتبقية

عيد العمال
عيد العمال

تعد موعد اجازة عيد العمال 2024 وكذلك الإجازات الرسمية المتبقية في العام الجاري من أكثر النتائج بحثا على محرك "جوجل" إذ أنها تشغل الكثير من الأشخاص من العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة أيضا حيث أن تلك الإجازات  تكون مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص، وخلال هذا التقرير نقدم لكم موعد اجازة عيد العمال 2024 والأجازات الأخرى حتى نهاية العام.

موعد اجازة عيد العمال 2024 

وأعلن مجلس الوزراء موعد اجازة عيد العمال 2024 ليكون يوم الخميس 2 مايو 2024، بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو في الوقت ذاته تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد لعام 2024 يوم الأحد 5 مايو وذلك بعد انتهاء الصوم الكبير، ويُتبع ذلك بعيد شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو 2024 فتم ضم  اجازة عيد العمال  وعيد القيامة وشم النسيم ليومي العطلة الأسبوعية والتي تبدأ من الخميس 2 مايو وتستمر حتى الاثنين 6 مايو.


إجازة عيد تحرير سيناء 

أما بالنسبة لإجازة عيد تحرير سيناء 2024، فستكون أول إجازة للموظفين بعد عيد الفطر، حيث ستكون يوم الخميس 25 أبريل الجاري، تليها يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت، مما يمنح موظفي القطاع الحكومي عطلة لمدة 3 أيام متواصلة لذا فإجمالي يصل عدد أيام الإجازات في شهري إبريل ومايو 2024 إلى 8 أيام لموظفي الحكومة، وهي كالتالي:

 

عدد أيام الإجازات في شهري إبريل ومايو

  • إجازة عيد تحرير سيناء 2024: الخميس 25 إبريل.
  • عطلة أسبوعية: الجمعة 26 إبريل.
  • عطلة أسبوعية: السبت 27 إبريل.
  • إجازة عيد العمال: الخميس 2 مايو.
  • عطلة أسبوعية: الجمعة 3 مايو.
  • عطلة أسبوعية: السبت 4 مايو.
  • إجازة عيد القيامة للمسيحيين: الأحد 5 مايو.
  • إجازة شم النسيم: الاثنين 6 مايو.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام

 

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الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

 

الاجازات الرسمية 2024

الإجازات الرسميةالتاريخ
وقفة عيد الأضحىالسبت 15 يونيو 2024
عيد الأضحى المباركالأحد 16 يونيو 2024
عيد الجلاء 1956الثلاثاء 18 يونيو 2024
ثورة 30 يونيو 2013الأحد 30 يونيو 2024
رأس السنة الهجريةالاثنين 8 يوليو 2024
عيد ثورة 23 يوليوالثلاثاء 23 يوليو 2024
المولد النبوي الشريفالاثنين 16 سبتمبر 2024
عيد 6 أكتوبرالأحد 6 أكتوبر 2024
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