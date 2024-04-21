موعد إجازة عيد العمال 2024 والإجازات الرسمية المتبقية

تعد موعد اجازة عيد العمال 2024 وكذلك الإجازات الرسمية المتبقية في العام الجاري من أكثر النتائج بحثا على محرك "جوجل" إذ أنها تشغل الكثير من الأشخاص من العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة أيضا حيث أن تلك الإجازات تكون مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص، وخلال هذا التقرير نقدم لكم موعد اجازة عيد العمال 2024 والأجازات الأخرى حتى نهاية العام.

موعد اجازة عيد العمال 2024

وأعلن مجلس الوزراء موعد اجازة عيد العمال 2024 ليكون يوم الخميس 2 مايو 2024، بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو في الوقت ذاته تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد لعام 2024 يوم الأحد 5 مايو وذلك بعد انتهاء الصوم الكبير، ويُتبع ذلك بعيد شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو 2024 فتم ضم اجازة عيد العمال وعيد القيامة وشم النسيم ليومي العطلة الأسبوعية والتي تبدأ من الخميس 2 مايو وتستمر حتى الاثنين 6 مايو.



إجازة عيد تحرير سيناء

أما بالنسبة لإجازة عيد تحرير سيناء 2024، فستكون أول إجازة للموظفين بعد عيد الفطر، حيث ستكون يوم الخميس 25 أبريل الجاري، تليها يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت، مما يمنح موظفي القطاع الحكومي عطلة لمدة 3 أيام متواصلة لذا فإجمالي يصل عدد أيام الإجازات في شهري إبريل ومايو 2024 إلى 8 أيام لموظفي الحكومة، وهي كالتالي:

عدد أيام الإجازات في شهري إبريل ومايو

إجازة عيد تحرير سيناء 2024: الخميس 25 إبريل.

عطلة أسبوعية: الجمعة 26 إبريل.

عطلة أسبوعية: السبت 27 إبريل.

إجازة عيد العمال: الخميس 2 مايو.

عطلة أسبوعية: الجمعة 3 مايو.

عطلة أسبوعية: السبت 4 مايو.

إجازة عيد القيامة للمسيحيين: الأحد 5 مايو.

إجازة شم النسيم: الاثنين 6 مايو.

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