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مصر

موعد إجازة عيد تحرير سيناء والإجازات الرسمية 2024 المتبقية هذا العام

عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء

يشغل بال المواطنين مع انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك معرفة موعد إجازة عيد تحرير سيناء والإجازات الرسمية 2024 المتبقية هذا العام عبر جوجل، لتقضيتها مع الأهل والأصدقاء.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024 

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير مواعيد اجازة عيد تحرير سيناء، والإجازات الرسمية 2024 المتبقية هذا العام.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، بصفته رئيس الوزراء، قرار بأن سيكون يوم الخميس 25 أبريل هو إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وجاء ذلك حسب بيان صحفي صادر عن الحكومة المصرية.

الإجازات الرسمية 2024 المتبقية هذا العام

وعقب إنتهاء إجازة عيد تحرير سيناء 2024، يحتفل جميع المسلمون في مصر وكافة أنحاء العالم بعيد الأضحى في 1445 هـ والتي سوف تصل إلى عدد 4 أيام، وذلك طبقا للمواعيد الآتية:

  • يوم الأحد 16 /6/ 2024 وقفة عيد الأضحى 2024.
  • الاثنين 17 /6/ 2024 هو أول أيام عيد الأضحى 2024.
  • يوم الثلاثاء 18 / 6/ 2024 هو ثاني أيام عيد الأضحى 2024.
  • يوم الأربعاء 19/ 6 /2024 هو ثالث أيام عيد الأضحى 2024.
  • يوم الخميس 20 /6/ 2024 هو رابع أيام عيد الأضحى 2024.
  • إجازة يوم الأحد الموافق 30/6/2024 بمناسبة ثورة 30 يونيو.
  • يوم الاثنين 8 /7/ 2024 بمناسبة رأس السنة الهجرية.
  • يوم الثلاثاء 23 /7/ 2024 ثورة 23 يوليو 1952.
  • يوم الاثنين 16 /8/ 2024 المولد النبوي الشريف.
  • يوم الأحد 6 /10 /2024 ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973.

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  • يوم الجمعة 19 أبريل.. هو عطلة أسبوعية.
  • يوم السبت 20 أبريل.. هو عطلة أسبوعية
  • يوم الخميس 25 أبريل.. هو عيد تحرير سيناء
  • يوم الجمعة 26 أبريل..هو عطلة أسبوعية
  • يوم السبت 27 أبريل.. هو عطلة أسبوعية.
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