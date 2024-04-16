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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

عدد أيام إجازة شم النسيم 2024.. وأجندة الإجازات الرسمية للعام

عدد أيام إجازة شم
عدد أيام إجازة شم النسيم 2024

يبحث عدد كبير من الجمهور عن عدد أيام إجازة شم النسيم 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات فقط من انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024 والتي يفضل الملايين من الجمهور الاحتفال به في المتنزهات والحدائق العامة وسط الطبيعة الخلابة.

عدد أيام إجازة شم النسيم 2024

نعرض للقراء عدد أيام إجازة شم النسيم 2024 والتي يحصل عليها أكثر من 6 ملايين موظف حكومي في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى الملايين من موظفي القطاع الخاص في كافة محافظات الجمهورية حيث يحصل الموظفين على 5 أيام إجازة خلال شهر مايو أولها يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 عيد العمال والتي تم ترحيلها.

ويليها يومي الجمعة والسبت عطلة نهاية الأسبوع الموافقين 3 و4 مايو ثم يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 عيد القيامة المجيد ثم يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 احتفالات عيد الربيع.

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أجندة الإجازات الرسمية لعام 2024

يحصل الموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة وموظفي القطاع الخاص على أكثر من 14 يوم إجازة رسمية مدفوع الأجر خلال العام الجاري 2024 وفقا لقانون العمل المصري والتي جاءت كما يلي:-

يوم الخميس الموافق 25 ابريل 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء 1982 م.

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال ويتم ترحيلها إلى يوم الخميس.

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم أو أعياد الربيع.

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة وفقة عرفات.

يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو.

يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

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يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 إجازة رسمية بمناسبة ثورة يوليو.

يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.

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