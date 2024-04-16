موعد إجازة عيد الأضحى 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، خلال الساعات الماضية.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 -1445

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن وقفة عرفات ستكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، ويكون اليوم الأول من العيد الكبير يوافق يوم الاثنين 17 يونيو 2024 وينتهي يوم الخميس 20 يونيو، ويبقى الأمر النهائي عن موعد عيد الأضحى بعد رؤية دار الإفتاء المصرية واستطلاعها لهلال شهر ذي الحجة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 -1445

ويتبقى 62 يوما تقريبا على موعد عيد الأضحى المبارك 2024 الموافق 1445 هجريا ، ويكون غرة شهر ذي الحجة 1445 يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 ويستمر عيد الأضحى لمدة 4 أيام حتى يوم الأربعاء 20 يونيو 2024.

تأتي وقفة عرفات هذا العام 2024 - 1445 يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 حيث يحصل المواطنين على إجازة رسمية خلال عيد الأضحى من يوم السبت الموافق 15 يونيو وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024 والتي تستمر لمدة 5 أيام تشمل (وقفة عرفات و4 أيام عيد الأضحى) جميعها إجازات مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري وهى كما يلي:

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 إجازة وقفة عرفات.

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 اجازة أول أيام عيد الأضحى.

يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024 اجازة ثاني أيام عيد الأضحى.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 اجازة ثالث أيام عيد الأضحى.

يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 اجازة رابع ايام عيد الأضحى.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

الخميس 25 أبريل

إجازة عيد تحرير سيناء

الأربعاء الموافق 1 مايو 2024

إجازة عيد العمال

يوم الإثنين 6 مايو 2024

إجازة شم النسيم

إجازة 30 يونيو

بمناسبة ثورة 30 يونيو

إجازة رأس السنة الهجرية

8 يوليو 2024

إجازة ثورة 23 يوليو

يوم 23 يوليو 2024

إجازة مولد النبوى

8 سبتمبر 2024