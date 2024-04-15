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موعد وقفة عرفات 2024.. متى تبدأ إجازة عيد الاضحى المبارك 1445

وقفة عرفات
وقفة عرفات

يحتفل المسلمون خلال شهر ذي الحجة بالعيد الثاني لهم،  و هو عيد الاضحى المبارك، الذي يوافق اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، وجاء الاحتفال به احياءً لذكرى امتثال سيدنا ابراهيم لرؤية ذبح ابنه، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد وقفة عرفات 2024 وإجازه عيد الاضحى المبارك. 

موعد عيد الاضحى 2024

يوافق عيد الاضحى المبارك في عام 2024  يوافق العاشر من شهر ذي الحجة 1446 هجريًا، وهو يوم الأحد، 16 يونيو 2024، ويستمر عيد الاضحى المبارك أربعة أيام، من يوم الأحد 16 يونيو إلى يوم الأربعاء 19 يونيو 2024.

ولكن يتم تحديد موعد العيد الكبير بدقة بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة والذي يتم يوم 29 ذي القعدة من كل عام.

إجازة عيد الأضحى المبارك

وتعتبر إجازة عيد الأضحى المبارك إجازة رسمية مدفوعة الأجر في العديد من الدول العربية والإسلامية، ويعلن مجلس الوزراء قبل بداية العيد الكبير عدد أيام الاجازة للعالمين في الجهاز الغداري للدولة والتي يتم زيادتها في بعض الأحيان كما حدث في إجازة عيد الأضحى في العام الماضي. 

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موعد وقفة عرفات 2024

تكون وقفة عرفات 2024 قبل عيد الاضحى بيوم واحد، وتوافق هذا العام يوم السبت، 15 يونيو 2024،وذلك يوافق التاسع من شهر ذي الحجة 1446 هجريًا، ولكن يتم تحديد  موعد وقفة عرفة  2024  بدقة بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة والذي يتم يوم 29 ذي القعدة من كل عام.

وتعتبر وقفة عرفات ركنًا أساسيًا من أركان الحج، حيث يقف الحجاج في هذا اليوم على جبل عرفات، ويقضون يومهم في الدعاء والابتهال إلى الله تعالى.

وقد وردت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي فضلت وقفة عرفات، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أفضل من يوم عرفة، لا صائم فيه ولا مفطر، إلا من أدى حجًا أو عمرة." ([رواه الترمذي]).

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لشراء الأضاحى.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024

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موعد وقفة عيد الأضحى 1445 وعدد أيام أجازة العيد

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