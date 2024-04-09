الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد وقفة عيد الأضحى 1445 وعدد أيام أجازة العيد

عيد الأضحى
عيد الأضحى

توافق وقفة عيد الأضحى 1445 يوم 9 ذي الحجة من كل عام، ويتم تحديده بدقة بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة يوم 29 ذي القعدة، وتلتزم جميع الدول العربية فاستطلاع هلال المملكة العربية السعودية ليتوحد موعد بداية الشهر المترتب عليه وقفة عيد الأضحى.

موعد وقفة عيد الاضحى ٢٠٢٤

 من المُتوقع أن يكون موعد وقفة عيد الأضحى لعام 1445 هـ  - 2024 م يوم السبت 15 يونيو 2024 م، يعتمد تحديد موعد وقفة عرفة  على رؤية هلال شهر ذي الحجة الذي تستطلعه الدول الاسلامية في 29 ذي القعدة من كل عام. 

وخلال وقفة عيد الاضحى يقف المسلمين على جبل عرفات وهو ركن الحج الاعظم ويستمر وقوفهم من فجر يوم عرفة حتى المغرب، ويصومه المسلمون في كافة بقاع العالم، ليبدأ عيد الأضحى في اليوم التالي. 

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العيد الكبير يوافق يوم كام 2024؟

وفق الحسابات الفلكية فمن المتوقع أن  تكون موعد العيد الكبير 2024  يوم الأحد 16 يونيو 2024 م.

ويعتمد تحديد موعد  وقفة عيد الأضحى وموعد العيد على رؤية هلال شهر ذي الحجة، حيث تُعلنها الدول العربية والإسلامية بعد ثبوت رؤية الهلال.

كم يوم اجازة عيد الاضحى للقطاع الحكومي؟

وفق القانون المصري فإن أجازة العيد الكبير تكون 5 أيام للقطاع العام والعاملين في الدولة تبدأ من يوم وقفة عرفات وتستمر بعدة لمدة 4أيام عيد الأضحى، اما القطاع الخاص فتكون أجازة عيد الأضحى 3 أيام تضم يوم وقفةعرفات وتستمر يومين بعده. 

ولكن يصدر مجلس الوزراء المصري بيان قبل موعد عيد الأضحى يحدد فيه عدد أيام أجازة العيد للموظفين، فيما تصدر وزارة القوى العاملة بيان يحدد عدد أيام أجاز العيد للعاملين بالقطاع الخاص والتي قد تزيد عن ثلاثة أيام. 

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إجازة عيد الاضحى 2024 للعاملين في الدولة والقطاع الخاص

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العمل: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص تبدأ اليوم

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