طريقة عمل كعك العيد الذي يعد الكعك من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفي التقرير نقدم لكم طريقة عمل كعك العيد بطرق مختلفة وكيفية عمل الكحك بالملبن والعجوة بسهولة.

إليكِم طريقة عمل كعك العيد بالعجوة والملبن، تعرفي على المكونات وطريقة التحضير الصحيحة.

مقادير عمل كعك العيد بالملبن

1-اثنين كوب من الدقيق.

2-كوب من السميد.

3-ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

4-ربع كوب من اللبن.

5-300ملي من الزبدة.

6-ربع كوب من اللبن.

7-ملعقة صغيرة من الفانيليا.

8-زيت نباتى.

9-سكر بودرة.

10-نصف كيلو من الملبن.

11-مكسرات مجروشة.

طريقة عمل الكعك بالملبن

1-يخلط الدقيق مع السميد والبيكنج البودر فى وعاء كبير.

2-يضاف اللبن والزبدة الذائبة والفانيليا، وتعجن المكونات جيدًا باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.

3-تترك العجينة ترتاح لمدة ساعة تقريبًا.

4-يشكل الكعك إلى كرات صغيرة الحجم.

5-تقلب المكسرات مع الملبن، وتحشى كرات العجينة بها وتغلق جيدًا عليها.

6-يشكل الكعك من على الوجه باستخدام القوالب بعد دهنها بالزيت.

7-ترص فى صينية وتوضع بالفرن الذى يسخن مسبقًا على درجة حرارة 230.

8-تترك لمدة 20 دقيقة حتى الخبز.

9-يترك الكعك حتى يبرد تمامًا ويرش بالسكر المطحون.

10-يرص في طبق التقديم ويقدم في العيد.

مقادير عمل الكعك بالعجوة

1- كيلو من الدقيق.

2-نصف كيلو من التمر بدون نوى.

3-ربع ملعقة صغير جوزة الطيب.

4-ملعقة كبيرة خميرة فورية.

5-كوب من الزيت.

6-كوب من الزبدة.

7-ملعقة صغيرة من الشمر واليانسون.

8-اربعة ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

9-ماء دافئ للعجن.

10-ملعقة كبيرة من عين الجمل المقطع إلى قطع صغيرة الحجم.

11-القليل من القرفة.

طريقة عمل الكعك بالعجوة

1-تذاب الزبدة على النار.

2-نضع الدقيق فى طبق عميق مع الزبدة المذابة.

3-نضيف الزيت ويفرك الدقيق بأطراف الأصابع حتى تتداخل مع الدقيق.

يضاف الشمر واليانسون مع التقليب.

4-تعجن العجينة بالماء الدافئ واللبن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

5-يعجن التمر مع القرفة وجوزة الطيب وزيت الزيتون باستخدام العجانة للحصول على عجينة طرية.

6-يشكل العجين إلى كرات ونحشوها بالتمر بعد خلطه مع عين الجمل.

7-نشكل الكعك حسب الرغبة ونضعه فى صينية ويوضع بالفرن متوسط الحرارة حتى تمام النضج.

8-ترش بالسكر البودرة.