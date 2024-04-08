الحكومة تزف بشرى للمواطنين بشأن موقف الأداء المالى

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الإثنين، في اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُلخصًا بشأن موقف الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق مؤشرات جيدة، خلال هذه الفترة، سواء فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية، أو الإيرادات العامة، وكذا الفائض الأولي، والعجز الكلي.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.