الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الحكومة تزف بشرى للمواطنين بشأن موقف الأداء المالى

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الإثنين، في اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُلخصًا بشأن موقف الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق مؤشرات جيدة، خلال هذه الفترة، سواء فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية، أو الإيرادات العامة، وكذا الفائض الأولي، والعجز الكلي.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

مواد متعلقة

"مدبولى": تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى أولوية فى المرحلة المقبلة وفقًا لتوجيهات الرئيس

حكم اخراج زكاة الفطر نقدا وآخر موعد لها

الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان التهنئة بمناسبة عيد الفطر

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك

بالأرقام.. قفزة كبيرة للجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بحلول عيد الفطر المبارك

جريمة بشعة تهز القاهرة.. 10 جنيهات ثمن حياة

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على تصريحات "الحب الحقيقى" لـ أحمد العوضى

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

القصة الكاملة لضرب مذيع شهير وسرقة سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامى

عاجل| خلال 48 ساعة.. مصر تقترب من هدنة غزة وتقدم غير مسبوق للمفاوضات

الزمالك يُجمّد المفاوضات مع محمد شريف.. والسبب صادم (خاص)

خاص.. إدارة الزمالك عن أداء اللاعبين: "فيه حاجة غلط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح