جريمة بشعة تهز القاهرة.. 10 جنيهات ثمن حياة

في زقاق ضيق من أزقة القاهرة، حيث تعانق الأبنية بعضها البعض، وتغمض الشمس عيونها، وقعت جريمة بشعة هزت أركان المنطقة.

ما القصة؟

كان "محمود" بائع خردة بسيط، يجمع بقايا الحديد والنحاس من هنا وهناك، ليطعم أطفاله الخمسة، في أحد الأيام، بينما كان واقفا في الشارع، فوجئ بـ "علاء" عامل بناء يطلب منه 10 جنيهات على سبيل السلف.

رفض "محمود" طلبَ "علاء" لعدم امتلاكه للمبلغ، فاستشاط "علاء" غضبًا، ودار بينهما شجار حاد، تبعَ "علاء" "محمود" حتى وصل إلى ناصية منزله، وهناك انهال عليه بضربة طوبة قوية على رأسه، أسقطته أرضًا جثة هامدة.

تجمع الأهالي حول "محمود" وهرعوا به إلى المستشفى، لكن دون جدوى، فقد فارق الحياةَ إثر نزيف حاد على المخ.

شرطة ونيابة

توجهت الشرطة إلى مكان اختباء "علاء" وقبضت عليه، واعترف بارتكابه الجريمة، مدعيًا أن "محمود" سخر منه وشتمه.

أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس "علاء" 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتركت هذه الجريمة أثرًا عميقًا في نفوس أهالي المنطقة، الذين عبروا عن غضبهم الشديد من تصرف "علاء" الوحشي.