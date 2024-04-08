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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

من الفاطميين إلى اليوم.. رحلة العيدية في مصر

العيدية
العيدية

العيدية في مصر تقليد عريق يضفي على العيد بهجة وفرحة خاصة، وله تاريخ طويل يمتد إلى العصر الفاطمي.

ظهور العيدية في مصر

ظهرت العيدية لأول مرة في مصر في العصر الفاطمي على يد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

كان الخليفة المعز يوزع على الفقراء والمساكين في شهر رمضان وعيد الفطر مبالغ من المال تعرف باسم "العيدية".

أصل التسمية

يعتقد أن أصل تسمية "العيدية" يرجع إلى كلمة "العيد" التي تشير إلى عيد الفطر أو عيد الأضحى.

يقال أيضًا أن أصلها يرجع إلى كلمة "العود" التي تشير إلى عود الصليب عند المسيحيين.

تطورها عبر الزمن

في العصور الوسطى، كانت العيدية توزع على شكل نقود معدنية أو قطع ذهبية أو فضية.

مع مرور الوقت، تطورت العيدية وأصبحت توزع على شكل نقود ورقية أو هدايا أو ألعاب.

في العصر الحديث، أصبحت العيدية تقليدًا اجتماعيًا هامًا في مصر، حيث يحرص الكبار على إعطاء العيدية للأطفال في العيد.

أهميتها

تعد العيدية رمزًا للفرح والسعادة في العيد.

تساعد العيدية الأطفال على الشعور بالبهجة والاهتمام.

تعزز العيدية الترابط الأسري والمجتمعي.

مسمياتها عبر العصور

اختلف اسم العيدية عبر العصور، فكانت تعرف بـ:

العيدية، العود، العطية، الهدية، البقشيش.

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