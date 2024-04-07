الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رزق عبدالسميع لمجلس إدارة دار المعارف ومحمد أمين رئيسًا لتحرير مجلة أكتوبر

محمد أمين
محمد أمين

اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، لمناقشة حركة التغييرات الصحفية في المؤسسات القومية، حضر الاجتماع الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وعدد من أعضاء الهيئة وأمينها العام.

وأعلن الشوربجي عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير الجدد، مؤكدًا أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات الصحفية كإحدة أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية. 

وأضاف أن التغييرات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وجاءت تغييرات مؤسسة دار المعارف، كالتالي:

  • رزق عبدالسميع رئيسًا لمجلس الإدارة
  •  محمد أمين رئيسًا لتحرير مجلة أكتوبر

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