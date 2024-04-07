رزق عبدالسميع لمجلس إدارة دار المعارف ومحمد أمين رئيسًا لتحرير مجلة أكتوبر

اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، لمناقشة حركة التغييرات الصحفية في المؤسسات القومية، حضر الاجتماع الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وعدد من أعضاء الهيئة وأمينها العام.

وأعلن الشوربجي عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير الجدد، مؤكدًا أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات الصحفية كإحدة أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية.

وأضاف أن التغييرات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وجاءت تغييرات مؤسسة دار المعارف، كالتالي: